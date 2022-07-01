Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стадион Барселоны теперь официально Spotify Камп Ноу
Зато долги вернут
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" на сайте объявила о старте сотрудничества со шведской стриминговой платформе Spotify. Одним из обязательств соглашения стало переименование Камп Ноу на Spotify Камп Ноу.
На фасаде арены с новым неймингом в центре изображены футболисты мужской и женской команд – Педри, Пьер-Эмерик Обамеянг, Анссумане Фати, Мария Леон, Алексия Путельяс и Айтана Бонмати.
Помимо переименования стадиона, лого Spotify появится на футболках первой мужской и женских команд.
"Помимо фасада, Spotify также будет присутствовать внутри стадиона на сидениях, на домашней и гостевой скамейках. Когда Spotify Camp Nou будет полностью реконструирован, Spotify получит новую рекламную поддержку и станет заметной частью стадиона, который сыграет огромную роль в будущем клуба", – говорится в заявлении на сайте клуба.
Напомним, что клуб получит около 300 миллионов евро за три года контракта.
Популярное сейчас
- Динамо официально подтвердило уход форварда в аренду в Словакию
- Металлист - Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Лукаку, Ришарлисон и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Как собрать команду из свободных агентов. Три сценария
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме