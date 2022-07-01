Стадион Барселоны теперь официально Spotify Камп Ноу

"Барселона" на сайте объявила о старте сотрудничества со шведской стриминговой платформе Spotify. Одним из обязательств соглашения стало переименование Камп Ноу на Spotify Камп Ноу.

На фасаде арены с новым неймингом в центре изображены футболисты мужской и женской команд – Педри, Пьер-Эмерик Обамеянг, Анссумане Фати, Мария Леон, Алексия Путельяс и Айтана Бонмати.

Помимо переименования стадиона, лого Spotify появится на футболках первой мужской и женских команд.

"Помимо фасада, Spotify также будет присутствовать внутри стадиона на сидениях, на домашней и гостевой скамейках. Когда Spotify Camp Nou будет полностью реконструирован, Spotify получит новую рекламную поддержку и станет заметной частью стадиона, который сыграет огромную роль в будущем клуба", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, что клуб получит около 300 миллионов евро за три года контракта.