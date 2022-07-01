Врсалько может перейти в Олимпиакос

"Олимпиакос" близок к подписанию бывшего защитника "Атлетико" Мадрид Шиме Врсалько, сообщает Фабрицио Романо. "Матрасники" решили не продлевать соглашение с 30-летним хорватом.

Olympiacos are set to sign former Atletico’s Croatian fullback Šime Vrsaljko on a free transfer. There’s full agreement in place between the two parties. ⚪️???????????? #Olympiacos



Militiadis Marinakis has been on it, deal now set to be completed. pic.twitter.com/HgCNyAsEDw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

Сообщается, что между сторонами достигнуто полное соглашение.

Хорват выступал за "Атлетико" с 2016 года, когда перешел из "Сассуоло". С 2018 по 2019 году выступал в аренде за "Интер".

Врсалько провел в прошлом сезоне за "Атлетико" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 5 миллионов евро.