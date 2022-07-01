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Врсалько может перейти в Олимпиакос

Испания
(1 голосов)

Что-то не то с карьерой

Врсалько может перейти в Олимпиакос

Фото: twitter.com/Vrsaljko

Новина українською

"Олимпиакос" близок к подписанию бывшего защитника "Атлетико" Мадрид Шиме Врсалько, сообщает Фабрицио Романо. "Матрасники" решили не продлевать соглашение с 30-летним хорватом.

Сообщается, что между сторонами достигнуто полное соглашение.

Хорват выступал за "Атлетико" с 2016 года, когда перешел из "Сассуоло". С 2018 по 2019 году выступал в аренде за "Интер".

Врсалько провел в прошлом сезоне за "Атлетико" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 5 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Шиме Врсалько Олимпиакос
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