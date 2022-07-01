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Врсалько может перейти в Олимпиакос
Что-то не то с карьерой
Фото: twitter.com/Vrsaljko
"Олимпиакос" близок к подписанию бывшего защитника "Атлетико" Мадрид Шиме Врсалько, сообщает Фабрицио Романо. "Матрасники" решили не продлевать соглашение с 30-летним хорватом.
Olympiacos are set to sign former Atletico’s Croatian fullback Šime Vrsaljko on a free transfer. There’s full agreement in place between the two parties. ⚪️???????????? #Olympiacos— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022
Militiadis Marinakis has been on it, deal now set to be completed. pic.twitter.com/HgCNyAsEDw
Сообщается, что между сторонами достигнуто полное соглашение.
Хорват выступал за "Атлетико" с 2016 года, когда перешел из "Сассуоло". С 2018 по 2019 году выступал в аренде за "Интер".
Врсалько провел в прошлом сезоне за "Атлетико" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 5 миллионов евро.
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