Испания
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39-летний Рейна может вернуться в свой бывший клуб
Однако, первым вратарем ему уже не быть
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Вильярреал" рассматривает вариант подписания вратаря Хосе Рейны в текущее трансферное окно.
Испанец может стать дублером Херонимо Рульи после того, как Серхио Асенхо покинул "желтую субмарину". Рейна уже ведет переговоры с Лацио, чтобы досрочно расторгнуть контракт и вернуться в Испанию.
Напомним, Хосе играл за "Вильярреал" с 2002 по 2005 год. Затем голкипер успел поиграть в "Ливерпуле", "Наполи", "Баварии", "Милане" и "Лацио".
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Источник:AS
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