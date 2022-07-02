39-летний Рейна может вернуться в свой бывший клуб

"Вильярреал" рассматривает вариант подписания вратаря Хосе Рейны в текущее трансферное окно.

Испанец может стать дублером Херонимо Рульи после того, как Серхио Асенхо покинул "желтую субмарину". Рейна уже ведет переговоры с Лацио, чтобы досрочно расторгнуть контракт и вернуться в Испанию.

Напомним, Хосе играл за "Вильярреал" с 2002 по 2005 год. Затем голкипер успел поиграть в "Ливерпуле", "Наполи", "Баварии", "Милане" и "Лацио".