  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Модрич: Возможно, Мбаппе перейдет в Реал в следующие годы, между ним и клубом есть химия
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Модрич: Возможно, Мбаппе перейдет в Реал в следующие годы, между ним и клубом есть химия

Испания
(2 голосов)

В мадридском клубе ждут Килиана

Модрич: Возможно, Мбаппе перейдет в Реал в следующие годы, между ним и клубом есть химия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в "ПСЖ":

"Мбаппе решил так, как решил. Он считал, что это правильно, и теперь живет с этим решением.

Мы думали, что он перейдет к нам, но этого не случилось, и что? Мы ведь не будем распинать человека. Мбаппе – отличный игрок, но я всегда повторяю, что ни один игрок не может быть важнее клуба. "Реал" – лучший и стоит над любым футболистом, и так будет всегда.

Возможно, Мбаппе перейдет в "Реал" в следующие несколько лет, выглядит, будто между ним и клубом есть химия. Согласно футбольной логике, пока на Килиана не начали давить социополитические факторы и заинтересованные круги в Париже, он бы скорее всего удовлетворил свое давнее стремление играть за "Реал", - сказал Модрич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportske novosti

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Дoбрый (землянин)
03.07.2022 в 10:59
Ну, а пока только математика.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде