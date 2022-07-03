Модрич: Возможно, Мбаппе перейдет в Реал в следующие годы, между ним и клубом есть химия

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в "ПСЖ":

"Мбаппе решил так, как решил. Он считал, что это правильно, и теперь живет с этим решением.

Мы думали, что он перейдет к нам, но этого не случилось, и что? Мы ведь не будем распинать человека. Мбаппе – отличный игрок, но я всегда повторяю, что ни один игрок не может быть важнее клуба. "Реал" – лучший и стоит над любым футболистом, и так будет всегда.

Возможно, Мбаппе перейдет в "Реал" в следующие несколько лет, выглядит, будто между ним и клубом есть химия. Согласно футбольной логике, пока на Килиана не начали давить социополитические факторы и заинтересованные круги в Париже, он бы скорее всего удовлетворил свое давнее стремление играть за "Реал", - сказал Модрич.