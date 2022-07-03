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Хави не рассчитывает на одну из звезд Барселоны. Трансфер может состояться уже этим летом

Испания
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(1 голосов)

Он только в прошлом году присоединился к команде

Хави не рассчитывает на одну из звезд Барселоны. Трансфер может состояться уже этим летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави не рассчитывает в будущем на нападающего команды Мемфиса Депая. Об этом сообщает испанский ресурс AS.

Клуб уже сообщил об этом агенту игрока. "Блауграна" планирует продать нидерландца уже этим летом. Причиной спешки является то, что контракт Депая истекает в следующем году.

"Барселона" хочет выручить за игрока сборной Нидерландов 25 миллионов евро. Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Мемфиса в 35 млн евро.

Правда, в испанском клубе понимают, что моментально провести трансфер не получится. Депай вместе с остальными футболистами будет готовиться к новому сезону, в том числе он может и поехать на турне в Америку, однако его будущее в "Барселоне" уже решено.

Напомним, что Мемфис присоединился к каталонцам прошлым летом, перейдя на правах свободного агента. За один сезон на его счету 13 голов и два ассиста в 37 матчах.

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В статье: Барселона Хави Мемфис Депай
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
03.07.2022 в 12:57
Все по класиці:" Налєтай- торопісь, покупай живопісь..."
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