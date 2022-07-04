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Лапорта: Барселона не намерена продавать Френки Де Йонга

Испания
(2 голосов)

Клуб хочет сохранить своего футболиста

Лапорта: Барселона не намерена продавать Френки Де Йонга

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал о будущем 25-летнего хавбека команды Френки де Йонга.

"Есть клубы, которые хотят его, и это не только "Манчестер Юнайтед". Мы не намерены его продавать, он хочет остаться.

Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть еще проблема с зарплатой и ее нужно будет урегулировать", - сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов заплатить "Барселоне" 85 миллионов евро за нидерландского полузащитника.

Читайте такжеЛондонский клуб собирается перехватить Фрэнки де Йонга у Манчестер Юнайтед
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В статье: Жоан Лапорта Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
Talk Sport

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Комментарии (23)
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Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 15:00
"Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил." Этим парнем был Витя Какашин (Швец), он с Бетс2К. к о м в доле. Благодарить его не надо, у него денег куры не клюют. Его родной дядя в замке живёт. ))
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0
-1
kape332
04.07.2022 в 14:33
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 13:22
Не продать де Йонга и купить Левандовски? А шо, тоже вариант. Дейонги на дорогах не валяются.
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
04.07.2022 в 13:08
ДеЙонгінізаця пішла не за планом
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+1
-3
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 13:32
Дурхаус, а ты в ассенизации работал до того, как стал наркоманом?
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 13:42
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0
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 13:53
Дохтур + Алграбь =
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+1
-1
Саша Махоуни
04.07.2022 в 12:51
Барселону, снова "колбасит" с трансферами. Думаю в предстоящем сезоне будут бороться за ЛЕ
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+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.07.2022 в 12:54
А что, махуяни способен думать? Удивил меня реально... Не ожидал...
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+1
-3
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 13:36
Махоуни это новая маска Какашина?
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 13:43
Бери вище: боротьба за зону ЛК...
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0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
04.07.2022 в 12:42
Все як завжди! ЗМІ кортить погрітися біля великого клубу! Тому продають будь-які чуткі про Барселону! А що 99% з них несправджується
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+2
-2
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Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 14:13
За обогрев и кормление должны платить тогда.
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.07.2022 в 12:34
А тем временем, агент Роберта Левандовски - Пини Захави, заверил руководство великой Барселоны, что за 40 млн. евро, т.е., за ту сумму, что и предлагает Барса за поляка, он легко выдернет ТОПового нападающего из лап Баварии. Всё должно решиться до 12 июля. В настоящее время Роберт Левандовски отдыхает на Майорке. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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+2
-2
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Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 13:41
Сразу упредил мадридастов, красава.
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 13:50
Монреальський Олень + Барселох =
Ответить
+1
-2
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 13:50
0
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 13:51
Сам с себя смеёшься, дурик?
+2
-1
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 13:52
З тебе, лошара, з тебе...
0
-3
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 13:53
І з твого дружбана - шизофреніка...
0
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 14:07
Ну смейся, смейся.. ты ж местный дурачок тебе можно.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 14:22
Дурнику, скинути номер твоєї кредитки?
0
-2
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 14:22
0
-2

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