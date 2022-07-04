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Лапорта: Барселона не намерена продавать Френки Де Йонга
Клуб хочет сохранить своего футболиста
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал о будущем 25-летнего хавбека команды Френки де Йонга.
"Есть клубы, которые хотят его, и это не только "Манчестер Юнайтед". Мы не намерены его продавать, он хочет остаться.
Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть еще проблема с зарплатой и ее нужно будет урегулировать", - сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что "МЮ" готов заплатить "Барселоне" 85 миллионов евро за нидерландского полузащитника.
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