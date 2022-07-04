Лапорта: Барселона не намерена продавать Френки Де Йонга

Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал о будущем 25-летнего хавбека команды Френки де Йонга.

"Есть клубы, которые хотят его, и это не только "Манчестер Юнайтед". Мы не намерены его продавать, он хочет остаться.

Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть еще проблема с зарплатой и ее нужно будет урегулировать", - сказал Лапорта.