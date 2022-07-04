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Официально: Франк Кессье - игрок Барселоны
Теперь будет выжигать центр поля в Испании
Barcelona
Ивуарийский футболист Франк Кессье прибывает в Каталонию на правах свободного агента, он подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2026 года. В соглашении прописана опция выкупа, клаусула составляет 500 миллионов евро.
С 2017-го по 2022-й год Кессье защищал цвета "Милана", однако Франк не продлил трудовой договор с действующим чемпионом Италии. Также "Сенатор" ранее выступал за "Чезену" и "Аталанту". В свое время "россонери" заплатили за него "Аталанте" 33 миллиона евро.
????????'???? ????????????????????????????????! ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022
Welcome, Kessie! ????❤️ pic.twitter.com/wG051AUnpT
С 2014 года Кессье постоянно вызывается в национальную сборную Кот-д'Ивуара.
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