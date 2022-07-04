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Официально: Франк Кессье - игрок Барселоны

Испания
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Теперь будет выжигать центр поля в Испании

Официально: Франк Кессье - игрок Барселоны

Barcelona

Новина українською

Ивуарийский футболист Франк Кессье прибывает в Каталонию на правах свободного агента, он подписал контракт с "Барселоной" до 30 июня 2026 года. В соглашении прописана опция выкупа, клаусула составляет 500 миллионов евро.

С 2017-го по 2022-й год Кессье защищал цвета "Милана", однако Франк не продлил трудовой договор с действующим чемпионом Италии. Также "Сенатор" ранее выступал за "Чезену" и "Аталанту". В свое время "россонери" заплатили за него "Аталанте" 33 миллиона евро.

С 2014 года Кессье постоянно вызывается в национальную сборную Кот-д'Ивуара.

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В статье: Барселона Милан Франк Кесси
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Источник:
fcbarcelona.com

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