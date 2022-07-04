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Второй за день. Барселона объявила о трансфере Андреаса Кристенсена
Защитники каталонцам точно не помешают
Фото: Futbol Club Barcelona
Датский центрбек Андреас Кристенсен стал игроком "Барселоны". Об этом передает пресс-служба "сине-гранатовых".
Экс-футболист "Челси" подписал с каталонцами четырехлетнюю сделку, доставшись испанскому гранду бесплатно. Клаусула в контракте футболиста - 500 миллионов евро.
Signed! ✅ pic.twitter.com/AoP9JTjwC5— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022
Кристенсен сделал себе имя в "Челси", с которым завоевал шесть трофеев (в том числе ЛЧ) и покинул летом в качестве свободного агента. Также Андреас отыграл 57 игр за сборную Данию, дойдя с командой до полуфинала Евро-2020.
Отметим, что это уже второй трансфер для каталонцев за сегодня. Ранее клуб объявил о переходе
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