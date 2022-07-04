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Второй за день. Барселона объявила о трансфере Андреаса Кристенсена

Испания
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(1 голосов)

Защитники каталонцам точно не помешают

Второй за день. Барселона объявила о трансфере Андреаса Кристенсена

Фото: Futbol Club Barcelona

UA-Футбол
Новина українською

Датский центрбек Андреас Кристенсен стал игроком "Барселоны". Об этом передает пресс-служба "сине-гранатовых".

Экс-футболист "Челси" подписал с каталонцами четырехлетнюю сделку, доставшись испанскому гранду бесплатно. Клаусула в контракте футболиста - 500 миллионов евро.

Кристенсен сделал себе имя в "Челси", с которым завоевал шесть трофеев (в том числе ЛЧ) и покинул летом в качестве свободного агента. Также Андреас отыграл 57 игр за сборную Данию, дойдя с командой до полуфинала Евро-2020.

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Отметим, что это уже второй трансфер для каталонцев за сегодня. Ранее клуб объявил о переходе хавбека "Милана".

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Андреас Кристенсен
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Комментарии (16)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.07.2022 в 19:16
Ещё в планах руководства великой Барселоны предполагается два подписания. Жюль Кунде из Севильи и Роберт Левандовски. Это я написал для того, чтобы у фанатов владимира путэна еще больше рвало пердаки. Их ужасно разрывает от мысли, что требл, который у великой Барсы был дважды, для рЫгала - недостижимая цель! ЛЕО МЕССИ - ЧЕМПИОН МИРА 2022!!!
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0
-1
Dr. House (Поділля)
04.07.2022 в 19:17
В планах может и быть, но пока берут только свободных аленей, на покупки просто нет бабла у ФКБанкрот
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.07.2022 в 19:18
твоя истерика прекрасна. Продолжай всех смешить...
0
0
Саша Махоуни
04.07.2022 в 19:14
Есть классный вариант для барсы. Купить месси за 200 миллионов. Подписать контракт на 3 года, на 500 лямов. Потом продать город Барселона, Китаю и возрадить великую барсу
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.07.2022 в 19:19
Есть классный вариант для педрида. Купить ранальду за 200 миллионов. Подписать контракт на 3 года, на 500 лямов. Потом продать город мадрид Китаю и навсегда похоронить рЫгал...
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0
0
Dr. House (Поділля)
04.07.2022 в 19:12
Взяли запасного гравця другої лінії із Челсі із скандальною історією та репутацією привозили, від якого Челсі накінець-то із полегшенням здихався. Ленгле замінили на Ленгле. Проте як барсонуті радіють))). Новий требл попереду
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0
0
Саша Махоуни
04.07.2022 в 18:59
ЛГ- это лига га...вно. 7 место. Туда вы в лучшем случае и попадёте
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+3
-2
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Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 19:10
Слушай пришелец, а может ты никакой не Какашин, а старый, противный и хорошо забытый маямец? Не? А ну признавайся, чертяка. То то ты всех тут знаешь, зашёл весь такой на расслабоне, в дверь ногой, а ну налейте-ка мне живо бурбона, кого е@ать, вся ж0па в шрамах... ваша лига га.вно и всё такое...
Ответить
0
-1
Dr. House (Поділля)
04.07.2022 в 19:15
Знову Барселох нанюхався, але буде потім пи..діти, я не я, я не вживаю, я мамку по трєзвяку ганяю
0
-1
Саша Махоуни
04.07.2022 в 18:17
Второй ноунейм за день. Так в ЛГ не попадёте. Продолжайте, это весело
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+2
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 18:55
Ну да, Какашин, конечно же не попадём. Такой лиги просто нет, ЛГ.
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+1
-3
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 19:00
А вот ты в Лигу Голубых (ЛГ) уже давно попал.
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 17:46
Ну все. Як мінімум пряма путівка в Лігу Конференцій Барсілоні забезпечена...
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+3
-2
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Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 17:33
Ну, и шо никто не смеётся? Двух сборников по 25 и 26 лет сегодня за бесплатно подписали, а никто не ржёт? Странно.
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.07.2022 в 18:12
И мне странно... Псих больница с Аленями - фанатами рЫгала, не завибрировала...Так только, писк комара издал гробик с кастопиля... Вероятно, Алени в истерике. У Барсы качественные подписания, причем, бесплатно... Предполагаю, они успокоительные принимают...
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+2
-3
Algrab (Костопiль)
04.07.2022 в 18:31
Оленю, трєбл скоро?
+2
-3

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