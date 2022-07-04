Тот, кто забил два Ман Сити. Реал согласовал шестилетний контракт с 21-летним бразильцем

Мадридский "Реал" согласовал новый контракт с Родриго Гоэсом. Об этом передает Marca.

Источник уверяет, что сделка будет рассчитана до лета 2028-го года. Зарплата будет увеличена, в то время как сумма отступных будет равна одному миллиарду евро.

Родриго перешел в "Реал" летом 2019-го за 45 миллионов евро. Его пока нельзя назвать твердым футболистом основы, однако в прошлой кампании он забил несколько очень важных голов. В том числе в ворота "Сити" в компенсированное время.