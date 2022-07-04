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Тот, кто забил два Ман Сити. Реал согласовал шестилетний контракт с 21-летним бразильцем
И это действительно заслуженно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" согласовал новый контракт с Родриго Гоэсом. Об этом передает Marca.
Источник уверяет, что сделка будет рассчитана до лета 2028-го года. Зарплата будет увеличена, в то время как сумма отступных будет равна одному миллиарду евро.
Родриго перешел в "Реал" летом 2019-го за 45 миллионов евро. Его пока нельзя назвать твердым футболистом основы, однако в прошлой кампании он забил несколько очень важных голов. В том числе в ворота "Сити" в компенсированное время.
Отметим, что помимо Родриго, "Реал" вскоре продлит
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