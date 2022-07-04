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Тот, кто забил два Ман Сити. Реал согласовал шестилетний контракт с 21-летним бразильцем

Испания
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(1 голосов)

И это действительно заслуженно

Тот, кто забил два Ман Сити. Реал согласовал шестилетний контракт с 21-летним бразильцем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" согласовал новый контракт с Родриго Гоэсом. Об этом передает Marca.

Источник уверяет, что сделка будет рассчитана до лета 2028-го года. Зарплата будет увеличена, в то время как сумма отступных будет равна одному миллиарду евро.

Родриго перешел в "Реал" летом 2019-го за 45 миллионов евро. Его пока нельзя назвать твердым футболистом основы, однако в прошлой кампании он забил несколько очень важных голов. В том числе в ворота "Сити" в компенсированное время.

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Отметим, что помимо Родриго, "Реал" вскоре продлит контракт с Винисиусом.

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В статье: Реал (Мадрид) Родриго Гоэс
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Комментарии (5)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.07.2022 в 23:12
Голами в ворота Челсі та двома в компенсований час в ворота МС Родріго заслужив на новий контракт в Королівському Клубі
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+4
-3
avatar
Дoбрый (землянин)
04.07.2022 в 23:31
Ха! Если б не нога, кого надо нога, сосал бы твой Родриго и весь Реал вместе с ним.
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+2
-4
Dr. House (Поділля)
04.07.2022 в 23:48
Барселох, вот это чувствуется по-барсодрочерски: сосать, сосать и ещё раз сосать. Другого барсонутые и не умеют. Сосут с 2015, при чём не отрываясь
+3
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.07.2022 в 23:54
Смоктати - це прерогатива айнтрахнутих барсозбоченців
+2
-2
Algrab (Костопiль)
05.07.2022 в 00:09
0
-2

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