Правая рука Переса: он привез в Реал Лунина и Винисиуса, а вы его даже не знаете

Все началось с Каземиро.

Летом 2013 года журналист Movistar посоветовал Флорентино Пересу купить во вторую команду парня из ротации "Сан-Паулу".

Цена вопроса всего 6 млн евро, и босс Мадрида легко согласился. У Каземиро тогда были некоторые вредные привычки, однако год в "Кастилье" и, особенно, аренда в "Порту" все исправили. Начиная с 2016-го представить без него "Реал" категорически невозможно.

За тот трансфер Жуни Калафата и оформили официально – в Королевском клубе ценят эффективность. К тому же это было неприятное лето для Мадрида.

Не секрет, что после появления в "Барселоне" Лионеля Месси Флорентино Перес мечтал ответить тем же. К роли "ответа" несколько лет готовили Неймара – мадридцы охмурили его отца и свиту, но все пошло кувырком после краудфандинга от "Сантоса".

Столкнувшись с беспрецедентным давлением на свою звезду, "Рыбы" объявили сбор средств среди торсиды на новый контракт, и собрали так много, что Неймар был растроган и остался. Когда же он таки решился на уход, "Реал" на финишной прямой обошла "Барса".

Более поздние события показали, что каталонцы играли нечестно, и Сандро Росель даже сел за это в тюрьму, но Пересу от этого было не легче. "Барселона" с Неймаром стала почти недосягаемой для конкурентов в Ла Лиге.

И именно в такой момент в Реале появился Калафат.

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Вообще его зовут Хосе Антонио Калафат де Соуза, но это слишком официально. Для всего мира он просто Жуни.

По национальности Жуни испанец, однако все детство провел в Сан-Паулу, поэтому Бразилия и вообще Латинская Америка ему как родная.

Juni Calafat‘s scouting has formed the next trio of Real Madrid’s midfield for less than €15m. pic.twitter.com/QUhGyApVeX — Ryan. (@Rygista) August 12, 2020

Еще со времен работы на телевидении у Калафата приятельские отношения с Роналдо; вероятно, это тоже стало аргументом при получении карт-бланша от Переса. Во всяком случае, Жуни уже в 2014-м возглавил скаутинг Мадрида в Латинской Америке, а еще через год стал шеф-скаутом всего клуба.

Здесь бы правильно вставить несколько цитат из интервью, но их не будет. Калафат вообще не говорит с прессой, и это удивительно. На самом деле, у него есть потенциал стать звездой, если бы он только этого захотел.

СМИ расхватывают слова Луиша Кампуша и Мончи, а о Калафате информацию приходится собирать по зернам. Известно, например, что он круглые сутки на телефоне – СМС не умолкают; это работает его сеть скаутов в регионах. Сам Жуни тоже редко бывает в Мадриде, а в Испании или Бразилии его можно заметить даже на матчах низших лиг.

@marca



A foto em que estavam Valverde e Odegaard é um verdadeiro reflexo do que pode ser o Real Madrid e mais com Juni Calafat. ZZ gostaria de uma adição ao estilo Camavinga, mas acredita que com os jovens mais Kroos, Casemiro e Modric, a equipe voltará a ser forte na Europa. pic.twitter.com/FWJP2YZnmi — Central Real Madrid de notícias (@RMadrid_NewsBr) September 20, 2020

Весной 2016-го Калафата поймали фотографы в Уругвае - он приехал на домашний стадион "Пеньяроля" вживую взглянуть на 18-летнего опорника, который ему понравился по ТВ.

"Когда Феде Вальверде подписывал контракт с "Реалом", и он сам и его семья были на 300% уверены, что именно в Мадриде им будет хорошо. Калафат, как обычно, работал с ним уже длительное время", - напишет El Espanol.

Трансфер ноунейма из "Пеньяроля" обошелся "Сливочным" всего в 5 млн евро. В мае 2022 года Вальверде ассистировал на единственный гол в финале Лиги чемпионов. Шах и мат.

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Для Калафата это со всех сторон обычная история.

Когда Мадрид подписывал Винисиуса в 2018 году, он уже был лучшим другом талантливого бразильца.

Жуни работал над трансфером 13 месяцев – не просто смотрел и предлагал деньги, а влюбил в себя футболиста и его родню. За полгода до оформления контракта Калафат где-то достал футболку "Реала" с автографами всех победителей ЛЧ-2013/14, которую подарил Вини - однажды признался, что это самый ценный подарок в его жизни.

Калафат и Винисиус. Фото - marca.com

Скаута не остановило и то, что из-за массового интереса к своему воспитаннику "Фламенго" резко поднял цену – Калафат уговорил Переса заплатить 45 млн.

Конечно, это был риск. К тому же, Винисиус долго обживался в Европе, и в день, когда Карим Бензема попросил Ферлана Менди больше не пасовать бразильцу, показалось, что репутация Калафата достигла дна. Но что было дальше?

Блестящий сезон-2021/22 и гол в финале ЛЧ после того-самого паса Вальверде - и вот Жуни снова абсолютный фаворит Переса, который доверяет ему больше, чем кому-либо другому.

Наверное, иначе и быть не могло, ведь это именно Калафат три года обольщал Родриго Гоеса; именно Калафат советовал Пересу купить Эдера Милитао еще до "Порту" – тогда бы не пришлось платить 50 млн, но что поделаешь? Босс "Сливочных" решил перестраховаться.

Real Madrid’s new signing, Rodrygo Goes, posing with a Real Madrid shirt alongside his family and Real Madrid’s International Scout boss, Juni Calafat, who is an absolute wizard of the Brazilian market and who closed Rodrygo’s transfer to Real Madrid. [marca] pic.twitter.com/oh1iJz5AUZ — SB (@Realmadridplace) June 15, 2018

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Постоянные успехи шеф-скаута за океаном заставили Переса перебросить его и на другие направления.

Говорят, что с 2020-го Бразилию в Мадриде полностью взял на себя Пауло Энрике Шавьер, который смотрит игроков, составляет досье и высылает его Жуни.

Сам же Калафат решает приоритетные задачи. Приятно, что в 2018 году для Мадрида таким стал украинец Андрей Лунин. Именно шеф-скаут говорил с Пересом перед тем, как тот дал зеленый свет крупнейшей продаже в истории "Зари". Каких-то 8 млн евро – и "Реал" получил надежного второго вратаря; роскошь, которой может похвастаться не каждый топ-клуб.

Другой пример – Мартин Эдегор. Норвежец в итоге не заиграл в Мадриде, но кто назовет его трансфер провальным? "Сливочные" заплатили за него неполные 3 млн, а получили 35.

Калафат полгода договаривался с окружением Эдуардо Камавинги; в какой-то момент он ненавязчиво предложил французу заменить своего мутного агента на знакомых "Реала" Stellar Group, и после этого у "ПСЖ" не осталось шансов.

Также из свежего – Орельен Чуамени. Жуни неоднократно видели на полупустых трибунах "Стад Луи II" с блокнотом в руках – что он там писал неизвестно, однако "ПСЖ" снова остался ни с чем.

Может, его нужно было и с Мбаппе познакомить?

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Конечно, без ошибок тоже не обходится, это жизнь.

"Реал" и в помине не отбил 14 млн, которые заплатил за Лукаса Силву, не заиграл в полную силу Виллиан Жозе, а Рейньер затормозил так, что о нем забыли. Последняя аренда в Дортмунде была дико провальной.

Также Жуни не смог собственными харизмой и шармом перебить многомиллионное предложение "Манчестер Сити" по Габриэлу Жезусу; ну, а неудача с трансфером Марлона, вероятно, не такая уж неудача, раз судьба занесла его аж в "Шахтер".

Real Madrid’s chief of scout Juni Calafat’s notable signing suggestions:



???????? Casemiro

???????? Militão

???????? Vinicius

???????? Rodrygo

???????? Reinier

???????? Valverde

???????? Ødegaard

???????? Camavinga

???????? Kubo



Incredible @JuniCalafat pic.twitter.com/8UZfNP63ZW — Madrid Zone (@theMadridZone) May 5, 2022

Другой вопрос, что это маленькие фрагменты пазла, который в целом оправдывает действия и методы шеф-скаута "Реала". Ему удалось за 8 лет разбавить ноунеймами клуб, традиционно ассоциирующийся только с готовыми звездами. Кто мог в такое поверить?

Зидан был для Калафата плохим тренером - он не тратит время или просто не умеет учить азы; зато дальше пришел Анчелотти, и труд скаута засиял новыми красками. Что сказал Перес, когда Мбаппе выбрал деньги и ПСЖ?

"У нас есть Винисиус, Родриго, Вальверде и Милитао. Отсутствие Галактикос нас не пугает. Великих игроков либо не продают, либо они стоят слишком дорого".

Появление в европейском футболе "суверенных" клубов, как "ПСЖ" или "Ман Сити", заставило Мадрид подвинуться, однако усилиями Калафата он от этого только выиграл. Винисиус точно не слабее Мареза, однако обошелся почти вдвое дешевле. Ну, а сэкономленные деньги – это в том числе новый, ультрасовременный "Бернабеу", который будет готов уже в конце текущего года.

Жуни - едва ли не главный спонсор реконструкции, однако СМИ этого не знают. Появление шеф-скаута в ВИП-ложе "Реала" на финале ЛЧ-2022 не привлекло ничье внимание – он тихо пришел и незаметно ушел, по дороге сфотографировавшись с трофеем.

Наверное, уже на следующий день у Калафата была намечена дальняя поездка. Из последнего – он следил за 18-летним центрфорвардом "Ботафого" Матеусом Насименто и 15-летним (!) атакующим универсалом "Палмейраса" Эндриком. Парень забил 171 гол в 175 матчах на детском и юниорском уровнях и по манере игры очень напоминает Неймара. За кем-то из них, а может и за обоими, будущее, и именно туда толкает "Реал" Калафат. Вперед.

Интересно, сколько Перес ему за это платит? Такие навыки баснословно дорогие. А глядя на то, что происходит в "Барсе", "Ювентусе" или "МЮ", и подавно бесценные.