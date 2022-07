Правая рука Переса: он привез в Реал Лунина и Винисиуса, а вы его даже не знаете

Все началось с Каземиро.

Летом 2013 года журналист Movistar посоветовал Флорентино Пересу купить во вторую команду парня из ротации "Сан-Паулу".

Цена вопроса всего 6 млн евро, и босс Мадрида легко согласился. У Каземиро тогда были некоторые вредные привычки, однако год в "Кастилье" и, особенно, аренда в "Порту" все исправили. Начиная с 2016-го представить без него "Реал" категорически невозможно.

За тот трансфер Жуни Калафата и оформили официально – в Королевском клубе ценят эффективность. К тому же это было неприятное лето для Мадрида.

Не секрет, что после появления в "Барселоне" Лионеля Месси Флорентино Перес мечтал ответить тем же. К роли "ответа" несколько лет готовили Неймара – мадридцы охмурили его отца и свиту, но все пошло кувырком после краудфандинга от "Сантоса".

Столкнувшись с беспрецедентным давлением на свою звезду, "Рыбы" объявили сбор средств среди торсиды на новый контракт, и собрали так много, что Неймар был растроган и остался. Когда же он таки решился на уход, "Реал" на финишной прямой обошла "Барса".

Более поздние события показали, что каталонцы играли нечестно, и Сандро Росель даже сел за это в тюрьму, но Пересу от этого было не легче. "Барселона" с Неймаром стала почти недосягаемой для конкурентов в Ла Лиге.

И именно в такой момент в Реале появился Калафат.

***

Вообще его зовут Хосе Антонио Калафат де Соуза, но это слишком официально. Для всего мира он просто Жуни.

По национальности Жуни испанец, однако все детство провел в Сан-Паулу, поэтому Бразилия и вообще Латинская Америка ему как родная.

Juni Calafat‘s scouting has formed the next trio of Real Madrid’s midfield for less than €15m. pic.twitter.com/QUhGyApVeX

Еще со времен работы на телевидении у Калафата приятельские отношения с Роналдо; вероятно, это тоже стало аргументом при получении карт-бланша от Переса. Во всяком случае, Жуни уже в 2014-м возглавил скаутинг Мадрида в Латинской Америке, а еще через год стал шеф-скаутом всего клуба.

Здесь бы правильно вставить несколько цитат из интервью, но их не будет. Калафат вообще не говорит с прессой, и это удивительно. На самом деле, у него есть потенциал стать звездой, если бы он только этого захотел.

СМИ расхватывают слова Луиша Кампуша и Мончи, а о Калафате информацию приходится собирать по зернам. Известно, например, что он круглые сутки на телефоне – СМС не умолкают; это работает его сеть скаутов в регионах. Сам Жуни тоже редко бывает в Мадриде, а в Испании или Бразилии его можно заметить даже на матчах низших лиг.

Весной 2016-го Калафата поймали фотографы в Уругвае - он приехал на домашний стадион "Пеньяроля" вживую взглянуть на 18-летнего опорника, который ему понравился по ТВ.

Трансфер ноунейма из "Пеньяроля" обошелся "Сливочным" всего в 5 млн евро. В мае 2022 года Вальверде ассистировал на единственный гол в финале Лиги чемпионов. Шах и мат.

***

Для Калафата это со всех сторон обычная история.

Когда Мадрид подписывал Винисиуса в 2018 году, он уже был лучшим другом талантливого бразильца.

Жуни работал над трансфером 13 месяцев – не просто смотрел и предлагал деньги, а влюбил в себя футболиста и его родню. За полгода до оформления контракта Калафат где-то достал футболку "Реала" с автографами всех победителей ЛЧ-2013/14, которую подарил Вини - однажды признался, что это самый ценный подарок в его жизни.

Калафат и Винисиус. Фото - marca.com

Скаута не остановило и то, что из-за массового интереса к своему воспитаннику "Фламенго" резко поднял цену – Калафат уговорил Переса заплатить 45 млн.

Конечно, это был риск. К тому же, Винисиус долго обживался в Европе, и в день, когда Карим Бензема попросил Ферлана Менди больше не пасовать бразильцу, показалось, что репутация Калафата достигла дна. Но что было дальше?

Блестящий сезон-2021/22 и гол в финале ЛЧ после того-самого паса Вальверде - и вот Жуни снова абсолютный фаворит Переса, который доверяет ему больше, чем кому-либо другому.

Наверное, иначе и быть не могло, ведь это именно Калафат три года обольщал Родриго Гоеса; именно Калафат советовал Пересу купить Эдера Милитао еще до "Порту" – тогда бы не пришлось платить 50 млн, но что поделаешь? Босс "Сливочных" решил перестраховаться.

Real Madrid’s new signing, Rodrygo Goes, posing with a Real Madrid shirt alongside his family and Real Madrid’s International Scout boss, Juni Calafat, who is an absolute wizard of the Brazilian market and who closed Rodrygo’s transfer to Real Madrid. [marca] pic.twitter.com/oh1iJz5AUZ