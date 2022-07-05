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Агент Роналду встретился с Лапортой, чтобы обсудить возможность перехода Криштиану в Барселону

Испания
(1 голосов)

Вот это поворот

Агент Роналду встретился с Лапортой, чтобы обсудить возможность перехода Криштиану в Барселону

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Как сообщает испанская пресса, Жорже Мендеш, агент форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, встретился с президентом каталонской "Барселоны" Жоаном Лапортой, чтобы обсудить возможный переход португальца в команду Хави Эрнандеса.

Информацию может подтвердить и RMC Sport. Диалог Мендеша и Лапорты состоялся за ужином. Напомним, на днях появилась новость о том, что 37-летний Криштиану Роналду желает покинуть Манчестер.

Цель форварда – провести еще несколько лет на самом высоком уровне и постоянно играть в Лиге чемпионов. В свою очередь, "красные дьяволы" на следующий сезон квалифицировались лишь в Лигу Европы. Среди претендентов на Роналду ранее назывались "Челси", "Наполи" и "Бавария".

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В статье: Криштиану Роналду Жоан Лапорта Барселона Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (12)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.07.2022 в 14:25
Как всегда, уа-футбол из очень маленького, незначительного факта, пытается делать сенсацию. Ну да, Мендеш по своим делам пересекнулся со славным городом Барселоной, по старой дружбе набрал доброго друга Лапорту, мол, есть пару часов? Выпьем по бокалу.... кофе... - Почему бы, нет? Обсуждали за жизнь и, как бы между прочим, прозвучал вопрос про Роналду.. Поулыбались и забыли... Потому что,... нужно хорошо помнить,на каких условиях Хави соглашался возглавить великую Барселону... Одним из ключевых вопросов был вопрос - формирование команды, т.е., трансферы. И Хави полностью забрал себе эту опцию... Лапорта об этом прекрасно не забыл... И ещё, потому что, несколько дней назад Хави и Левандовски мило побеседовали в баре на Ибице.. И последними словами поляка при расставании были следующие слова адресованные Хави - "Я бы очень хотел поработать под Вашим руководством"... Т.е., очевидно, для Хави приоритет поляк, а не капризный португалец. Который, к тому же, обязательно запросит отдых во многих матчах, когда придётся играть каждые три дня... ЛМ-ЧМ 2022!!!
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
05.07.2022 в 14:28
Вже настав...
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.07.2022 в 14:30
Ну ты мог бы свои диагнозы здесь и не распространять... У тебя приход? Тебя вштырило? Ну ты, знаешь что делать в таком случае... Среди ваших аленей есть дохтур... Пусть тебе в темечко укол сделает, как всегда.. ЛМ-ЧМ 2022!!!
0
-1
Dr. House (Поділля)
05.07.2022 в 14:32
Прийдеться Алєню терміново робити лоботомію, загроза припадку, з якого наш бідний Алєнь не вийде, наразі дуже висока.
0
0
Саша Махоуни
05.07.2022 в 14:32
Началось обострение
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+1
0
Dr. House (Поділля)
05.07.2022 в 14:34
Розгортаємо операційну!!!
0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
05.07.2022 в 14:24
Редакция, ну это уже перебор, ну. Это даже уже и вашему Алграбу не смешно.
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
05.07.2022 в 14:37
Барселох, Алєню потрібно гіпоталамус пересадити. Будеш за донора? Ти по розумовим здібностям дуже підходиш . Правда може бути побочка: прийдеться тобі не мамку, а Алєня ганяти
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0
0
Саша Махоуни
05.07.2022 в 13:40
После такого перехода, Алень с дурки никогда не выйдет
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+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.07.2022 в 14:13
махуяни, ты только уточняй, какого Аленя из своей дурки фанатов позорного рЫгала ты имеешь в виду... У вас там, в псих больнице все Алени.. И ты, и какашка, и гробик с кастопиля, и тупая винница, и ода с дырявого парохода... ЛЕО МЕССИ - СЕМПИОН МИРА 2022!!!
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+2
-3
Dr. House (Поділля)
05.07.2022 в 14:20
Сто пудово Алєнь не вийде. Не витримає такого удару . Вже почалась дизартрія, почав шепелявити: Сємпіон, сємпіон, какой сємпіон
+3
0
Algrab (Костопiль)
05.07.2022 в 14:26
В Монреальського Оленя настане когнітивний дисонанс....
+2
0

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