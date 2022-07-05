Агент Роналду встретился с Лапортой, чтобы обсудить возможность перехода Криштиану в Барселону

Как сообщает испанская пресса, Жорже Мендеш, агент форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, встретился с президентом каталонской "Барселоны" Жоаном Лапортой, чтобы обсудить возможный переход португальца в команду Хави Эрнандеса.

Информацию может подтвердить и RMC Sport. Диалог Мендеша и Лапорты состоялся за ужином. Напомним, на днях появилась новость о том, что 37-летний Криштиану Роналду желает покинуть Манчестер.

Цель форварда – провести еще несколько лет на самом высоком уровне и постоянно играть в Лиге чемпионов. В свою очередь, "красные дьяволы" на следующий сезон квалифицировались лишь в Лигу Европы. Среди претендентов на Роналду ранее назывались "Челси", "Наполи" и "Бавария".