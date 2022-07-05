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Рома отказалась: Барселона разыграет Кубок Гампера с мексиканцами

Испания
(1 голосов)

Еле нашли соперника

Рома отказалась: Барселона разыграет Кубок Гампера с мексиканцами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hector Vivas

Новина українською

"Барселона" в ежегодном товарищеском Кубке Жоана Гампера померяется силами с финалистами Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Пумас".

Изначально каталонцы планировали сыграть с "Ромой", однако та в последний момент отказалась, и это создало некоторые сложности.

Обычно в предсезонном Кубке Гампера "Барса" играет против статусных соперников - например, в прошлом сезоне это был "Ювентус". Впрочем, бывали и менее раскрученные оппоненты - "Эльче", "Шапекоэнсе", "Леон" и другие.

В этом году Кубок Гампера будет разыгран на "Камп Ноу" 7 августа - за неделю до старта Ла Лиги-2022/23.

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В статье: Барселона Кубок Гампера УНАМ Пумас (Мехико)
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Источник:
ФК "Барселона"

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Комментарии (1)
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NORDOS
05.07.2022 в 23:29
іспанці побудували місто, швейцарець заснував клуб, а хитрі каталонці це все присвоїли та корупцією заповнили і тепер такими матчами смішними позорять клуб. не дарма їх з рашистами порівнюють
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