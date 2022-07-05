Рома отказалась: Барселона разыграет Кубок Гампера с мексиканцами

"Барселона" в ежегодном товарищеском Кубке Жоана Гампера померяется силами с финалистами Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Пумас".

Изначально каталонцы планировали сыграть с "Ромой", однако та в последний момент отказалась, и это создало некоторые сложности.

Обычно в предсезонном Кубке Гампера "Барса" играет против статусных соперников - например, в прошлом сезоне это был "Ювентус". Впрочем, бывали и менее раскрученные оппоненты - "Эльче", "Шапекоэнсе", "Леон" и другие.

В этом году Кубок Гампера будет разыгран на "Камп Ноу" 7 августа - за неделю до старта Ла Лиги-2022/23.