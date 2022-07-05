Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома отказалась: Барселона разыграет Кубок Гампера с мексиканцами
Еле нашли соперника
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hector Vivas
"Барселона" в ежегодном товарищеском Кубке Жоана Гампера померяется силами с финалистами Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Пумас".
Изначально каталонцы планировали сыграть с "Ромой", однако та в последний момент отказалась, и это создало некоторые сложности.
Обычно в предсезонном Кубке Гампера "Барса" играет против статусных соперников - например, в прошлом сезоне это был "Ювентус". Впрочем, бывали и менее раскрученные оппоненты - "Эльче", "Шапекоэнсе", "Леон" и другие.
В этом году Кубок Гампера будет разыгран на "Камп Ноу" 7 августа - за неделю до старта Ла Лиги-2022/23.
Популярное сейчас
- Не спасли Беседин и Супряга. Динамо сыграло вничью с Янг Бойз
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, командовавшего танковым батальоном
- Середняк Первой лиги проходит аттестацию для участия в УПЛ
- Барса рассталась с Траоре и Де Йонгом
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО