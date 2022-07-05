Барселона хочет за Брейтуэйта 8 млн евро - СМИ

"Барселона" пытается избавиться от глубокого запасного Мартина Брейтуэйта до конца лета.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы предлагают 31-летнего датчанина всего за 8 млн евро. Сам он уходить не спешит и готов досидеть остаток контракта даже на лавке, но это маловероятно.

В настоящее время Брейтуэйтом интересуются два середняка АПЛ - вероятно, в одном из них он продолжит карьеру.

Мартин перебрался на "Камп Ноу" из "Леганеса" в феврале 2020-го за 18 млн евро и с тех пор забил за "Барсу" 10 голов в 57 матчах. Хави на форварда не рассчитывает.