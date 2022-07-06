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Поедет на ЧМ: Иньяки Уильямс решил выступать за сборную Ганы
Не дождался вызова от Луиса Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images
Форвард "Атлетика Бильбао" Иньяки Уильямс будет выступать за сборную Ганы, откуда происходят его родители.
"Для меня начинается новый вызов. Отныне я буду защищать цвета Ганы изо всех сил. Я выложусь по полной, чтобы стать одним из Black Stars", - написал игрок в Twitter.
28-летний Уильямс родился в Бильбао и выступал за испанскую молодежку, но в национальной сборной не закрепился, проведя лишь один товарняк в 2016 году.
При этом его карьера в "Атлетике" развивается хорошо. Иньяки - рекордсмен Ла Лиги по количеству проведенных матчей подряд - 233. В минувшем сезоне он забил за басков 8 голов во всех турнирах.
???????? @ghanafaofficial pic.twitter.com/t5cSzOcIfB— IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) July 5, 2022
Гана, как и Испания, отобралась на чемпионат мира-2022, так что без Мундиаля Уильямс теперь точно не останется.
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