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Поедет на ЧМ: Иньяки Уильямс решил выступать за сборную Ганы

Испания
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Не дождался вызова от Луиса Энрике

Поедет на ЧМ: Иньяки Уильямс решил выступать за сборную Ганы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images

Новина українською

Форвард "Атлетика Бильбао" Иньяки Уильямс будет выступать за сборную Ганы, откуда происходят его родители.

"Для меня начинается новый вызов. Отныне я буду защищать цвета Ганы изо всех сил. Я выложусь по полной, чтобы стать одним из Black Stars", - написал игрок в Twitter.

28-летний Уильямс родился в Бильбао и выступал за испанскую молодежку, но в национальной сборной не закрепился, проведя лишь один товарняк в 2016 году.

При этом его карьера в "Атлетике" развивается хорошо. Иньяки - рекордсмен Ла Лиги по количеству проведенных матчей подряд - 233. В минувшем сезоне он забил за басков 8 голов во всех турнирах.

Гана, как и Испания, отобралась на чемпионат мира-2022, так что без Мундиаля Уильямс теперь точно не останется.

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В статье: Гана Атлетик (Бильбао) Иньяки Уильямс
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