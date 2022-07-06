Президент Барселоны подтвердил, что встречался с агентом Роналду

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию, что он встречался с агентом Жорже Мендешем, одним из клиентов которого является Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

"Да, у меня была встреча с Жорже Мендешем. Мы обсуждали вопросы относительно трансферного рынка. Говорили ли мы про Роналду? Я не собираюсь называть вам имена игроков, за которых мы общались", - приводит слова Лапорты El Chiringuito TV.

Напомним, на днях появилась новость, что 37-летний Криштиану Роналду желает покинуть Манчестер. Португалец до сих пор не приехал в расположение клуба.