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Президент Барселоны подтвердил, что встречался с агентом Роналду
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Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию, что он встречался с агентом Жорже Мендешем, одним из клиентов которого является Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
"Да, у меня была встреча с Жорже Мендешем. Мы обсуждали вопросы относительно трансферного рынка. Говорили ли мы про Роналду? Я не собираюсь называть вам имена игроков, за которых мы общались", - приводит слова Лапорты El Chiringuito TV.
Напомним, на днях появилась новость, что 37-летний Криштиану Роналду желает покинуть Манчестер. Португалец до сих пор не приехал в расположение клуба.
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