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СМИ: Агент Додо в Италии проведет встречу с представителями Фиорентины
Переговоры длятся долго
Фото: ФК Шахтер
Уже больше месяца итальянская "Фиорентина" ведет охоту за фулбеком "Шахтера" Додо. Стороны все еще не могут прийти к соглашению.
По данным Firenze Viola, агент бразильца сегодня прибудет в Италию. Он проведет встречу с представителями "Фиорентины", дабы закрыть оставшиеся вопросы.
Ранее была информация, что "Шахтер" и "Фиорентины" все еще не договорились о сумме отступных. Разница между требуемым и предложенным - порядка двух миллионов.
Контракт Додо с "Шахтером" действителен до лета 2025-го года.
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