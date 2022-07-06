СМИ: Агент Додо в Италии проведет встречу с представителями Фиорентины

Уже больше месяца итальянская "Фиорентина" ведет охоту за фулбеком "Шахтера" Додо. Стороны все еще не могут прийти к соглашению.

По данным Firenze Viola, агент бразильца сегодня прибудет в Италию. Он проведет встречу с представителями "Фиорентины", дабы закрыть оставшиеся вопросы.

Ранее была информация, что "Шахтер" и "Фиорентины" все еще не договорились о сумме отступных. Разница между требуемым и предложенным - порядка двух миллионов.

Контракт Додо с "Шахтером" действителен до лета 2025-го года.