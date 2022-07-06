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Лапорта: Если Дембеле хочется остаться в Барселоне - он примет наше предложение
Каталонцы и француз все еще не договорились
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, как проходит процесс переговоров с Усманом Дембеле. У француза летом закончился контракт.
"Если он хочет остаться - он примет наше последнее предложение. В противном случае он покинет команды. Нет никаких дедлайнов.
Мы хотим, чтобы Усман остался, однако все зависит от него. Он пока не принял нынешнее предложение, но он открыт к переговорам", - заявил Лапорта.
Laporta on Ousmane Dembélé: “If he wants to stay, he has to accept our final bid - otherwise he will leave. There’s no deadline”. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022
“We want Ousmane to continue but now depends on him. He has not accepted current proposal but he’s open”.
Переговоры между сторонам идут на протяжении многих месяцев. Была информация, что Дембеле
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