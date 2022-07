Лапорта: Если Дембеле хочется остаться в Барселоне - он примет наше предложение

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, как проходит процесс переговоров с Усманом Дембеле. У француза летом закончился контракт.

"Если он хочет остаться - он примет наше последнее предложение. В противном случае он покинет команды. Нет никаких дедлайнов.

Мы хотим, чтобы Усман остался, однако все зависит от него. Он пока не принял нынешнее предложение, но он открыт к переговорам", - заявил Лапорта.

Laporta on Ousmane Dembélé: “If he wants to stay, he has to accept our final bid - otherwise he will leave. There’s no deadline”. ???????????? #FCB



“We want Ousmane to continue but now depends on him. He has not accepted current proposal but he’s open”.