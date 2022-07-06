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Лапорта: Если Дембеле хочется остаться в Барселоне - он примет наше предложение

Испания
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Каталонцы и француз все еще не договорились

Лапорта: Если Дембеле хочется остаться в Барселоне - он примет наше предложение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, как проходит процесс переговоров с Усманом Дембеле. У француза летом закончился контракт.

"Если он хочет остаться - он примет наше последнее предложение. В противном случае он покинет команды. Нет никаких дедлайнов.

Мы хотим, чтобы Усман остался, однако все зависит от него. Он пока не принял нынешнее предложение, но он открыт к переговорам", - заявил Лапорта.

Переговоры между сторонам идут на протяжении многих месяцев. Была информация, что Дембеле интересуется "Челси".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Усман Дембеле
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