  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Добавит опыта в центр поля. 33-летний Витцель перешел в Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Добавит опыта в центр поля. 33-летний Витцель перешел в Атлетико

Испания
(1 голосов)

Сработается ли с Симеоне?

Добавит опыта в центр поля. 33-летний Витцель перешел в Атлетико

Фото: Club Atlético de Madrid

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Атлетико" совершил первый летний трансфер.

Состав испанского гранда пополнил 33-летний Аксель Витцель. Бельгийский хавбек, как сообщает клубная пресс-служба, подписал однолетний контракт.

Прошедшим клубом Акселя была "Боруссия", которую он после четырех добротных лет покинул в качестве свободного агента. Также бельгиец играл за "Стандарт", "Бенфику", "Зенит" и "Тяньцзинь Тяньхай".

Напомним, что этим летом "Атлетико" решил продлить аренду Антуана Гризманна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Аксель Витцель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде