Добавит опыта в центр поля. 33-летний Витцель перешел в Атлетико

Мадридский "Атлетико" совершил первый летний трансфер.

Состав испанского гранда пополнил 33-летний Аксель Витцель. Бельгийский хавбек, как сообщает клубная пресс-служба, подписал однолетний контракт.

