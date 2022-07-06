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Добавит опыта в центр поля. 33-летний Витцель перешел в Атлетико
Сработается ли с Симеоне?
Фото: Club Atlético de Madrid
Мадридский "Атлетико" совершил первый летний трансфер.
Состав испанского гранда пополнил 33-летний Аксель Витцель. Бельгийский хавбек, как сообщает клубная пресс-служба, подписал однолетний контракт.
???????? Axel Witsel is a new Red & White player!— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 6, 2022
????⚪ The Belgian international has signed with our club for one season.
???? #WelcomeWitsel!
➡ https://t.co/nmK1eeYAwr pic.twitter.com/gkob3ZT6km
Прошедшим клубом Акселя была "Боруссия", которую он после четырех добротных лет покинул в качестве свободного агента. Также бельгиец играл за "Стандарт", "Бенфику", "Зенит" и "Тяньцзинь Тяньхай".
Напомним, что этим летом "Атлетико" решил продлить аренду Антуана Гризманна.
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