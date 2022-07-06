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Официально: Малага арендовала испанского форварда Динамо

Испания
(1 голосов)

Луческу он не очень нужен

Официально: Малага арендовала испанского форварда Динамо

Фото: Málaga Club de Fútbo

UA-Футбол
Новина українською

Испанский нападающий Фран Соль перешел в "Малагу".

По данным официального сайта испанского коллектива, была оформлена аренда форварда. Её срок - один календарный год.

Для Соля, контракт которого принадлежит "Динамо", это уже третья аренда кряду. Ранее он по году провел в составе "Тенерифе" и "Эйбара".

Отметим, что контракт Франа с "Динамо" действителен до зимы 2023-го года.

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В статье: Динамо (Киев) Малага Фран Соль
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
06.07.2022 в 19:58
ОН и на х.. не жен Динамо!!!
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