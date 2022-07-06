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Официально: Малага арендовала испанского форварда Динамо
Луческу он не очень нужен
Фото: Málaga Club de Fútbo
Испанский нападающий Фран Соль перешел в "Малагу".
По данным официального сайта испанского коллектива, была оформлена аренда форварда. Её срок - один календарный год.
☀️ @fran_sol9 ☀️— Málaga CF (@MalagaCF) July 6, 2022
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Для Соля, контракт которого принадлежит "Динамо", это уже третья аренда кряду. Ранее он по году провел в составе "Тенерифе" и "Эйбара".
Отметим, что контракт Франа с "Динамо" действителен до зимы 2023-го года.
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