Официально: Малага арендовала испанского форварда Динамо

Испанский нападающий Фран Соль перешел в "Малагу".

По данным официального сайта испанского коллектива, была оформлена аренда форварда. Её срок - один календарный год.

Для Соля, контракт которого принадлежит "Динамо", это уже третья аренда кряду. Ранее он по году провел в составе "Тенерифе" и "Эйбара".

Отметим, что контракт Франа с "Динамо" действителен до зимы 2023-го года.