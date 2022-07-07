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Малага подписала Франу Солю 41-летнего конкурента
Рубен Кастро слишком силен для пенсии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Малага" на следующий день после аренды у "Динамо" Франа Соля объявила о переходе еще одного центрфорварда.
41-летний Рубен Кастро подписал контракт на один сезон и, кажется, шансов на старт у него даже больше, чем у киевлянина. В минувшей Сегунде ветеран забил 20 (!) голов за "Картахену", став 5-м лучшим бомбардиром турнира.
Длиннющая карьера Кастро началась в 2000 году, и большую ее часть он провел в Примере, выступая за "Бетис" и "Депортиво". Единственный раз он уезжал из Испании за границу в 2017 году - в китайский "Гуанчжоу".
Вчера контракт продлил еще один суперветеран испанского футбола - 40-летний Хоакин Санчес.
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