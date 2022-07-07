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Реал Сосьедад купил вингера у Сельты за 14 млн евро
Браис Мендес переезжает на "Аноэту"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Реал Сосьедад" объявил о подписании контракта с правым вингером Браисом Мендесом до 2028 года.
"Сельта" получила за своего воспитанника 14 млн евро. У "Кельтов" сейчас финансовые проблемы, так что выбора у клуба де-факто не было.
25-летний Мендес за четыре года в первой команде "Сельты" провел 166 матчей и забил 22 гола. Также он успел дебютировать и даже забить первый мяч в сборной Испании.
More magic at the Reale Arena#BraisTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/efK22sbNz3— Real Sociedad (@RealSociedadEN) July 6, 2022
Для "Ла Реала" это уже вторая большая сделка лета после трансфера Мохаммеда-Али Шо из "Анже" за 11 млн.
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