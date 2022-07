Реал Сосьедад купил вингера у Сельты за 14 млн евро

"Реал Сосьедад" объявил о подписании контракта с правым вингером Браисом Мендесом до 2028 года.

"Сельта" получила за своего воспитанника 14 млн евро. У "Кельтов" сейчас финансовые проблемы, так что выбора у клуба де-факто не было.

25-летний Мендес за четыре года в первой команде "Сельты" провел 166 матчей и забил 22 гола. Также он успел дебютировать и даже забить первый мяч в сборной Испании.

