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Реал Сосьедад купил вингера у Сельты за 14 млн евро

Испания
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Браис Мендес переезжает на "Аноэту"

Реал Сосьедад купил вингера у Сельты за 14 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Новина українською

"Реал Сосьедад" объявил о подписании контракта с правым вингером Браисом Мендесом до 2028 года.

"Сельта" получила за своего воспитанника 14 млн евро. У "Кельтов" сейчас финансовые проблемы, так что выбора у клуба де-факто не было.

25-летний Мендес за четыре года в первой команде "Сельты" провел 166 матчей и забил 22 гола. Также он успел дебютировать и даже забить первый мяч в сборной Испании.

Для "Ла Реала" это уже вторая большая сделка лета после трансфера Мохаммеда-Али Шо из "Анже" за 11 млн.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Сельта (Виго) Браис Мендес
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