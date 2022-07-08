Новой аренды не будет. Мората следующий сезон проведет в Атлетико

Альваро Мората проведет следующий сезон в "Атлетико" вместо еще одной аренды.

29-летний уроженец Мадрида дал интервью, в котором признался, что "очень мотивирован и не боится конкуренции со стороны Корреа и Гризманна - чем больше вариантов, тем лучше".

До сих пор карьера Мораты на "Ванда Метрополитано" складывалась очень странно. Он выступал здесь на правах аренды из "Челси" в 2019-20 годах, затем был выкуплен за 35 млн и почти сразу отправлен в двухгодичную аренду в "Ювентус".

За два сезона в Турине Мората забил 32 гола в 92 матчах, однако выкупать его итальянцы все равно не стали.

Контракт форварда с "Атлетико" рассчитан до середины 2024 года.