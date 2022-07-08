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Пепе Рейна спустя 17 лет вернулся в Вильярреал
39-летний голкипер не думает о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno
Знаменитый вратарь Пепе Рейна подписал годичный контракт с "Вильярреалом".
В июне у 39-летнего испанца истекло соглашение с "Лацио", которое стороны не продлили, хотя играл Рейна регулярно - 17 полных матчей в сезоне-2021/22.
Для ветерана это будет уже вторая каденция в "Вильярреале". Ранее он играл здесь в 2002-05 годах, обрел славу, после чего за 10 млн был выкуплен "Ливерпулем", где и провел свои лучшие годы.
¡Groguets! Estas son las primeras palabras de @PReina25 como jugador del #Villarreal : pic.twitter.com/55eEHcIvG1— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 8, 2022
За место вратаря в "Вильярреале" в прошлом сезоне боролись Херонимо Рульи и Серхио Асенхо, но оба в итоге не впечатлили.
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