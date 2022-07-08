Пепе Рейна спустя 17 лет вернулся в Вильярреал

Знаменитый вратарь Пепе Рейна подписал годичный контракт с "Вильярреалом".

В июне у 39-летнего испанца истекло соглашение с "Лацио", которое стороны не продлили, хотя играл Рейна регулярно - 17 полных матчей в сезоне-2021/22.

Для ветерана это будет уже вторая каденция в "Вильярреале". Ранее он играл здесь в 2002-05 годах, обрел славу, после чего за 10 млн был выкуплен "Ливерпулем", где и провел свои лучшие годы.

¡Groguets! Estas son las primeras palabras de @PReina25 como jugador del #Villarreal : pic.twitter.com/55eEHcIvG1 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 8, 2022

За место вратаря в "Вильярреале" в прошлом сезоне боролись Херонимо Рульи и Серхио Асенхо, но оба в итоге не впечатлили.