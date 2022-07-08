  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пепе Рейна спустя 17 лет вернулся в Вильярреал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пепе Рейна спустя 17 лет вернулся в Вильярреал

Испания
(1 голосов)

39-летний голкипер не думает о завершении карьеры

Пепе Рейна спустя 17 лет вернулся в Вильярреал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno

Новина українською

Знаменитый вратарь Пепе Рейна подписал годичный контракт с "Вильярреалом".

В июне у 39-летнего испанца истекло соглашение с "Лацио", которое стороны не продлили, хотя играл Рейна регулярно - 17 полных матчей в сезоне-2021/22.

Для ветерана это будет уже вторая каденция в "Вильярреале". Ранее он играл здесь в 2002-05 годах, обрел славу, после чего за 10 млн был выкуплен "Ливерпулем", где и провел свои лучшие годы.

За место вратаря в "Вильярреале" в прошлом сезоне боролись Херонимо Рульи и Серхио Асенхо, но оба в итоге не впечатлили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пепе Рейна Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде