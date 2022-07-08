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Атлетико подписал малоизвестного бразильского вингера за 6,5 млн
Самуэл Лино - новое лицо в большом футболе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia
"Атлетико" объявил о переходе левого вингера Самуэла Лино из португальского "Жил Висенте". Контракт рассчитан на 5 лет; сумма сделки - 6,5 млн евро.
22-летний Лино выступает в Европе с 2019-го, но ранее звезд с неба не хватал. В минувшем сезоне он забил за "Жил Висенте" 13 голов в 37 матчах во всех турнирах.
Известно также, что бразилец - правша, но при этом 90% матчей проводит слева; у "Атлетико" в подобном стиле играет Янник Карраско.
#BienvenidoLino— Atlético de Madrid (@Atleti) July 8, 2022
Acuerdo con el Gil Vicente FC para el traspaso de Samuel Lino; el extremo brasileño firma por 5 temporadas.
????????????-???????????????????? a la familia atlética
https://t.co/3bT5RNJvbq pic.twitter.com/zksmKdtxW2
На днях "Матрасники" также оформили трансфер опытного Акселя Витселя из "Боруссии Дортмунд".
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