Атлетико подписал малоизвестного бразильского вингера за 6,5 млн

"Атлетико" объявил о переходе левого вингера Самуэла Лино из португальского "Жил Висенте". Контракт рассчитан на 5 лет; сумма сделки - 6,5 млн евро.

22-летний Лино выступает в Европе с 2019-го, но ранее звезд с неба не хватал. В минувшем сезоне он забил за "Жил Висенте" 13 голов в 37 матчах во всех турнирах.

Известно также, что бразилец - правша, но при этом 90% матчей проводит слева; у "Атлетико" в подобном стиле играет Янник Карраско.

#BienvenidoLino



Acuerdo con el Gil Vicente FC para el traspaso de Samuel Lino; el extremo brasileño firma por 5 temporadas.



????????????-???????????????????? a la familia atlética



https://t.co/3bT5RNJvbq pic.twitter.com/zksmKdtxW2 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 8, 2022

На днях "Матрасники" также оформили трансфер опытного Акселя Витселя из "Боруссии Дортмунд".