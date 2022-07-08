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Атлетико подписал малоизвестного бразильского вингера за 6,5 млн

Испания
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Самуэл Лино - новое лицо в большом футболе

Атлетико подписал малоизвестного бразильского вингера за 6,5 млн

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia

Новина українською

"Атлетико" объявил о переходе левого вингера Самуэла Лино из португальского "Жил Висенте". Контракт рассчитан на 5 лет; сумма сделки - 6,5 млн евро.

22-летний Лино выступает в Европе с 2019-го, но ранее звезд с неба не хватал. В минувшем сезоне он забил за "Жил Висенте" 13 голов в 37 матчах во всех турнирах.

Известно также, что бразилец - правша, но при этом 90% матчей проводит слева; у "Атлетико" в подобном стиле играет Янник Карраско.

На днях "Матрасники" также оформили трансфер опытного Акселя Витселя из "Боруссии Дортмунд".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жил Висенте (Барселуш) Самуэл Лино
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