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Лунин на месте. Игроки Реала прошли медосмотр и провели первую тренировки

Испания
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У победителей ЛЧ завершился отпуск

Лунин на месте. Игроки Реала прошли медосмотр и провели первую тренировки

Фото: Real Madrid Club de Fútbol

UA-Футбол
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Игроки мадридского "Реала" возвращаются после отпуска.

Сегодня подопечные Карло Анчелотти прошли медосмотр, а также провели первую тренировку. На фотографиях был заметен украинский кипер Андрей Лунин, который, судя по всему, остается в стане "сливочных".

Впереди у "Реала" тренировочный процесс и ряд товарищеских матчей - в том числе против "Барселоны" и "Ювентуса".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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