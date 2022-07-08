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Лунин на месте. Игроки Реала прошли медосмотр и провели первую тренировки
У победителей ЛЧ завершился отпуск
Фото: Real Madrid Club de Fútbol
Игроки мадридского "Реала" возвращаются после отпуска.
Сегодня подопечные Карло Анчелотти прошли медосмотр, а также провели первую тренировку. На фотографиях был заметен украинский кипер Андрей Лунин, который, судя по всему, остается в
???? @thibautcourtois ???? pic.twitter.com/fGmOrxq99r— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) July 8, 2022
???? ¡VAMOS! ???? pic.twitter.com/ZhbZOUUHhc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 8, 2022
Впереди у "Реала" тренировочный процесс и ряд товарищеских матчей - в том числе против "Барселоны" и "Ювентуса".
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