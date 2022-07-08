Лунин на месте. Игроки Реала прошли медосмотр и провели первую тренировки

Игроки мадридского "Реала" возвращаются после отпуска.

Сегодня подопечные Карло Анчелотти прошли медосмотр, а также провели первую тренировку. На фотографиях был заметен украинский кипер Андрей Лунин, который, судя по всему, остается в стане "сливочных" .

Впереди у "Реала" тренировочный процесс и ряд товарищеских матчей - в том числе против "Барселоны" и "Ювентуса".