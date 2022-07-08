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Дембеле все-таки останется в Барселоне. Его зарплату урежут на 40%

Испания
(1 голосов)

Хави уговорил

Дембеле все-таки останется в Барселоне. Его зарплату урежут на 40%

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" после многомесячных переговоров договорилась с вингером Усманом Дембеле о новом контракте.

Как пишет Mundo Deportivo, договор будет рассчитан на два года, и по нему зарплата француза снизится на 40% - больше "Кулес" дать не могут из-за финансовых проблем.

Учитывая, что ранее оклад Дембеле составлял 12 млн евро в год, то выходит, что по новому контракту он заработает около 15 млн за два сезона.

Ожидается, что последние формальности будут улажены Советом директоров "Барсы" в ближайшее время, и француз начнет подготовку к сезону вместе с командой.

25-летний Дембеле выступает в Каталонии с 2017 года, но лишь в последнем полугодии начал оправдывать авансы, отдав 13 голевых передач в Примере. На продлении Усмана настаивал лично Хави.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
09.07.2022 в 00:29
Ну я так и знал, шо Хави его уговорит. пздц блъ.. Эрнандес просто влюблён в Усманьку. Любовь затмила ему глаза. А шо, есть другое объяснение, почему этот хрустальный хитровжаренный лентяй ещё на ДВА! года остался в Барсе играть в приставку в лазарете, жрать фастфуд из местной забегаловки, опаздывать на тренировки и засирать мусором свою квартиру до умопомрачения?
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NORDOS
09.07.2022 в 00:51
майже як ти, барселох тільки йому на рахунок капають кошти, а тобі копійки, щоб з голоду не здох, і того ти не заслуговуєш заздриш?
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