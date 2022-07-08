Дембеле все-таки останется в Барселоне. Его зарплату урежут на 40%

"Барселона" после многомесячных переговоров договорилась с вингером Усманом Дембеле о новом контракте.

Как пишет Mundo Deportivo, договор будет рассчитан на два года, и по нему зарплата француза снизится на 40% - больше "Кулес" дать не могут из-за финансовых проблем.

Учитывая, что ранее оклад Дембеле составлял 12 млн евро в год, то выходит, что по новому контракту он заработает около 15 млн за два сезона.

Ожидается, что последние формальности будут улажены Советом директоров "Барсы" в ближайшее время, и француз начнет подготовку к сезону вместе с командой.

25-летний Дембеле выступает в Каталонии с 2017 года, но лишь в последнем полугодии начал оправдывать авансы, отдав 13 голевых передач в Примере. На продлении Усмана настаивал лично Хави.