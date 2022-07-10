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Стало известно, кто будет претендовать на Левандовски в случае фиаско Барселоны

Испания
(2 голосов)

Нападающим интересуются еще два гранда

Стало известно, кто будет претендовать на Левандовски в случае фиаско Барселоны

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский находится в сфере интересов "Челси" и "ПСЖ". Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

Клубы стремятся вступить в гонку за поляком, если его переход в "Барселону" сорвется. Сам игрок предпочитает трансфер в "Барселону" или "Челси", но точно не хочет оставаться в "Баварии".

Сейчас каталонцы пытаются договориться с мюнхенским клубом о трансфере. Известно, что "блауграна" готовит четвертое предложение, которое будет близко к 50 млн евро.

Кроме этого, "Барселона" ожидает решения ситуации с возможным уходом Фрэнки де Йонга в "Манчестер Юнайтед", при котором испанцы могут получить 70-80 млн евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Челси (Лондон) ПСЖ
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Комментарии (5)
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Dr. House (Поділля)
10.07.2022 в 17:23
Після того як ФКБ наїбало Атлетіко із трансфером Грізман, ніхто не хоче йти їм на поступки, навіть не зважаючи їх жалюгідний фінансовий стан. Реноме барсотушки тоді сильно заплямилося
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
10.07.2022 в 17:43
Дембеле не футболист, Барселоне не футбольный клуб, пиндосам и рашистам смерть!
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0
0
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Дoбрый (землянин)
10.07.2022 в 17:54
А шо Пике разве защитник? Если уж начал, то давай продолжай. Лапорта хоть мужчина?
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Дoбрый (землянин)
10.07.2022 в 18:00
Хотя впрочем Лапорта будет большой свиньёй, если не подпишет Левандовски.
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0
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Дoбрый (землянин)
10.07.2022 в 17:50
Шо, сегодня только шмалью вштырился, такой бред несёшь. И видать поганая к тому же, третий сорт, с полу с пылью смели наверное. Ты когда на морфине, а особенно на коксе, то более здраво рассуждаешь. Но сейчас война, дорого, старые связи нарушены, я понимаю, а в госпитале морфий уже фиг спиз@ишь, строгий учёт, только раненным и докторам. Ты у нас раненый, Дохтур? А может ты Дохтур, доктор?
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0
-2

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