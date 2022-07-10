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Стало известно, кто будет претендовать на Левандовски в случае фиаско Барселоны
Нападающим интересуются еще два гранда
Фото: twitter.com/FCBayern
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский находится в сфере интересов "Челси" и "ПСЖ". Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.
Клубы стремятся вступить в гонку за поляком, если его переход в "Барселону" сорвется. Сам игрок предпочитает трансфер в "Барселону" или "Челси", но точно не хочет оставаться в "Баварии".
Сейчас каталонцы пытаются договориться с мюнхенским клубом о трансфере. Известно, что "блауграна" готовит четвертое предложение, которое будет близко к 50 млн евро.
Кроме этого, "Барселона" ожидает решения ситуации с возможным уходом Фрэнки де Йонга в "Манчестер Юнайтед", при котором испанцы могут получить 70-80 млн евро.
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