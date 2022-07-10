Исак попал в список целей Реала

Испанское издание Fichajes сообщает, что мадридский "Реал" включил форварда "Реал Сосьедад" Александера Исака в список своих трансферных целей.

Швед – одна из приоритетных целей на это лето. Так как "сливочные" ищут замену в атакующую линию, вместо Борхи Майораля и Мариано Диаса, а также Луки Йовича, которого руководство "Реала" продало в "Фиорентину".

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 22-летний Исаак провел 31 поединок, в котором записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 голевых передачи.