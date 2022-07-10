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Исак попал в список целей Реала

Испания
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В Мадриде проводят рокировку в линии нападения

Исак попал в список целей Реала

Новина українською

Испанское издание Fichajes сообщает, что мадридский "Реал" включил форварда "Реал Сосьедад" Александера Исака в список своих трансферных целей.

Швед – одна из приоритетных целей на это лето. Так как "сливочные" ищут замену в атакующую линию, вместо Борхи Майораля и Мариано Диаса, а также Луки Йовича, которого руководство "Реала" продало в "Фиорентину".

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 22-летний Исаак провел 31 поединок, в котором записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 голевых передачи.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Александер Исак
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Источник:
Fichajes

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