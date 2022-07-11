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Стала известна сумма, которую Барселона заплатит за трансфер Рафиньи
Солидные деньги
Фото: twitter.com/LUFC
Каталонская "Барселона" очень близка к приобретению нападающего "Лидса" Рафиньи.
Стороны уже достигли устного предложения по форварду сборной Бразилии. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" заплатят за трансфер 25-летнего футболиста 72 миллиона евро.
Отмечается, что для футболиста "Барселона" - самая большая мечта в карьере.
В прошлом сезоне Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 45 миллионов евро.
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