Стала известна сумма, которую Барселона заплатит за трансфер Рафиньи

Несмотря на то, что Рафинья не отправился с "Лидсом" в турне по Австралии и уже считает свой переход в великую "Барселону" неизбежным, в руководстве "Барселоны" ещё раздумывают. Да, они выиграли "гонку" за Рафинью у Челси, но факт подписания Дембеле говорит за то, что более целесообразно направить деньги на закрытие трансферов Кунде и Левандовски. Ещё пока ничего не ясно. А все публикации про возможный переход бразильца в Барселону имеют комментарии будущего времени. ЛМ-ЧМ 2022!!!