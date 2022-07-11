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Стала известна сумма, которую Барселона заплатит за трансфер Рафиньи

Испания
(1 голосов)

Солидные деньги

Стала известна сумма, которую Барселона заплатит за трансфер Рафиньи

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

Каталонская "Барселона" очень близка к приобретению нападающего "Лидса" Рафиньи.

Стороны уже достигли устного предложения по форварду сборной Бразилии. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" заплатят за трансфер 25-летнего футболиста 72 миллиона евро.

Отмечается, что для футболиста "Барселона" - самая большая мечта в карьере.

В прошлом сезоне Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 45 миллионов евро.

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В статье: Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
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Комментарии (10)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2022 в 14:33
Несмотря на то, что Рафинья не отправился с "Лидсом" в турне по Австралии и уже считает свой переход в великую "Барселону" неизбежным, в руководстве "Барселоны" ещё раздумывают. Да, они выиграли "гонку" за Рафинью у Челси, но факт подписания Дембеле говорит за то, что более целесообразно направить деньги на закрытие трансферов Кунде и Левандовски. Ещё пока ничего не ясно. А все публикации про возможный переход бразильца в Барселону имеют комментарии будущего времени. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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0
-1
Algrab (Костопiль)
11.07.2022 в 13:53
"мєга"- форвард...
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+3
-1
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Spokoyno (Київ)
11.07.2022 в 13:32
Щось не віриться... Що за таки гроші можна купувати зовсім не потенційного... Бачив декілька матчів Лідса класом не вразив. Тим більш в Барселоні доведеться грати проти НАСИЧЕНОГО захисту.
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0
-3
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Крістoфер (Луцьк)
11.07.2022 в 13:51
Барса витратила 500 лямів на зарплату Мессі в той час, коли Реал витратив 500 лямів на реконструкцію стадіону. У Реала тепер стадіон майбутнього, а у Барселони 8:2 від Баварії. Так що керівництво каталонців розумом не зрозуміти
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2022 в 14:21
Барса мала витратити на найкращого футболіста усіх часів і народів - ЛЄО МЕССІ не менше мільярда євро. Тому що найкращий повинен мати найбільший оклад. Але витратила трохи менше 483 мільона. Тобто, економія клубу працює...В цей час дурнуватий Перес витратив на реконструкцію тренувального поля для Барси, під назвою "Бернабеу" один мільярд 200 мільонів євро. Це Перес зробив для того, щоб стерти у пам'яті фанатів ганебні 2-6 на "Бернабеу" від Барси... Але це ненадовго... Обов'язково Барса помітить нове поле "Бернабеу" більш гучним соромом для реалу. ЛМ-ЧС 2022!!!
0
-1
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NORDOS
11.07.2022 в 13:18
а чиїй дочці чи може сину цей рафінья вдув, що за нього барса не скупиться заплатити 72млн?
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
11.07.2022 в 13:16
Черговий кумедний трансфер ФКБ. Ще й з переплатою в 30 лямів. Тепер знову будуть ходити із протягнутою рукою. Барселох знизу як ніколи правий. За п'ять останніх сезонів за Спортінг, Ренн та Лідс забив 29 голів. Ще одна алєняча звізда
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+3
-1
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Дoбрый (землянин)
11.07.2022 в 12:46
Да нах она вообще нужна эта рафинья? Была уже у нас одна коутинья блъ.. Деньги на ветер.
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-3
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Крістoфер (Луцьк)
11.07.2022 в 13:13
Дурню, ти навіщо з під редакційного стола виліз? Полізай назад під стіл і закінчуй почате.
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+3
-1
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NORDOS
11.07.2022 в 13:32
наївний барселох вже кабачка розчехлив, що Левандовські в барсі буде, а тут рафінью кабан підсунув
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