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Here we go. Барселона согласовала трансфер лидера Лидса
Каталонцы долго к этому шли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" согласовала трансфер бразильца Рафиньи.
По данным Фабрицио Романо, каталонцы заплатят за вингера 58 миллионов гарантировано, а также еще девять в виде бонусов. Сам игрок подпишет пятилетний контракт.
Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022
Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e
"Барса" долго вела трансфер Рафиньи. Конкуренцию им пытался навязать "Челси", однако все решило желание футболиста - бразилец давно хотел перейти в "Барсу".
В последнем сезоне за "Лидс" Рафинья в сумме провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.
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