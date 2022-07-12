Here we go. Барселона согласовала трансфер лидера Лидса

Каталонская "Барселона" согласовала трансфер бразильца Рафиньи.

По данным Фабрицио Романо, каталонцы заплатят за вингера 58 миллионов гарантировано, а также еще девять в виде бонусов. Сам игрок подпишет пятилетний контракт.

Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. ???????????? #FCB



Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

"Барса" долго вела трансфер Рафиньи. Конкуренцию им пытался навязать "Челси", однако все решило желание футболиста - бразилец давно хотел перейти в "Барсу".

В последнем сезоне за "Лидс" Рафинья в сумме провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.