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Here we go. Барселона согласовала трансфер лидера Лидса

Испания
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Каталонцы долго к этому шли

Here we go. Барселона согласовала трансфер лидера Лидса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" согласовала трансфер бразильца Рафиньи.

По данным Фабрицио Романо, каталонцы заплатят за вингера 58 миллионов гарантировано, а также еще девять в виде бонусов. Сам игрок подпишет пятилетний контракт.

"Барса" долго вела трансфер Рафиньи. Конкуренцию им пытался навязать "Челси", однако все решило желание футболиста - бразилец давно хотел перейти в "Барсу".

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В последнем сезоне за "Лидс" Рафинья в сумме провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.

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В статье: Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
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