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Дембеле согласился на новый контракт с Барселоной - СМИ

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Француз остается в Каталонии

Дембеле согласился на новый контракт с Барселоной - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

Будущее полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле было предметом обсуждения в течение нескольких месяцев. И вот наконец детали дальнейшего сотрудничества были согласованы.

Вскоре 25-летний француз подпишет новый контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на 2 года.

Дембеле хотел остаться в "Барселоне", несмотря на предложения других клубов. Ключевую роль в его выборе сыграл Хави, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Также отмечается, что в настоящее время контракт проверяется юристами.

Ранее сообщалось, что Усман пошел на понижение зарплаты на 40%. Напомним, Дембеле выступает в Каталонии с 2017 года, но лишь в последнем полугодии начал оправдывать авансы, отдав 13 голевых передач в Примере.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (7)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.07.2022 в 16:13
Не думаю, что основную роль сыграл Хави. Никому не нужно стеклянное изделие с такими запросами, вот и попросился обратно.
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0
-3
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NORDOS
13.07.2022 в 16:27
нікому окрім хаві
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+2
-2
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Дoбрый (землянин)
13.07.2022 в 15:48
Ну вот тогда пусть Хави и платит зарплату своему протеже, если тот снова получит травму на ровном месте и будет потом месяцами играть в приставку в лазарете. Справедливо? Справедливо.
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+1
-3
avatar
Крістoфер (Луцьк)
13.07.2022 в 15:58
Ну що сцикунець, готовий до один на один?
Ответить
+2
-2
avatar
NORDOS
13.07.2022 в 16:30
цей відгодований кучерявий хряк інвалідом лише здатен прикидатися та племінником погрожувати
+2
-2
avatar
Дoбрый (землянин)
13.07.2022 в 16:46
Один на один всегда готов. Только без ножей, кастетов, цепей и прочей ху.еты.
0
-1
avatar
Крістoфер (Луцьк)
13.07.2022 в 16:51
Домовились! Сьогодні до вечора зможеш організувати? Буде чекати відповіді хто кого. Ти її, чи вона тебе...
0
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