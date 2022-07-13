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Дембеле согласился на новый контракт с Барселоной - СМИ
Француз остается в Каталонии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Будущее полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле было предметом обсуждения в течение нескольких месяцев. И вот наконец детали дальнейшего сотрудничества были согласованы.
Вскоре 25-летний француз подпишет новый контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на 2 года.
Дембеле хотел остаться в "Барселоне", несмотря на предложения других клубов. Ключевую роль в его выборе сыграл Хави, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Также отмечается, что в настоящее время контракт проверяется юристами.
Ранее сообщалось, что Усман пошел на понижение зарплаты на 40%. Напомним, Дембеле выступает в Каталонии с 2017 года, но лишь в последнем полугодии начал оправдывать авансы, отдав 13 голевых передач в Примере.
Ousmane Dembélé set to sign new deal with Barcelona, here we go! It’s finally done, two year deal valid until June 2024 now checked by lawyers. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022
Dembélé wanted to stay at Barcelona despite other proposals - Xavi, key factor. Club statement expected this week. pic.twitter.com/fBEzqEVpFL
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