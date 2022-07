Барселона сообщила о договоренности с Лидсом о трансфере Рафиньи

"Барселона" достигла договоренности о трансфере игрока "Лидса" Рафиньи. Соглашение 25-летнего бразильца с каталонским клубом будет заключено после прохождения медицинского обследования, сообщает пресс-служба "блаугранас".

По последним данным СМИ, Рафинья подпишет пятилетний контракт. Испанский клуб заплатит за вингера 58 миллионов сразу, а также 10 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.

В минувшем сезоне за "Лидс" Рафинья в сумме провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha