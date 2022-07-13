  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона сообщила о договоренности с Лидсом о трансфере Рафиньи
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона сообщила о договоренности с Лидсом о трансфере Рафиньи

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Сделка будет закрыта после прохождения медосмотра

Барселона сообщила о договоренности с Лидсом о трансфере Рафиньи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" достигла договоренности о трансфере игрока "Лидса" Рафиньи. Соглашение 25-летнего бразильца с каталонским клубом будет заключено после прохождения медицинского обследования, сообщает пресс-служба "блаугранас".

По последним данным СМИ, Рафинья подпишет пятилетний контракт. Испанский клуб заплатит за вингера 58 миллионов сразу, а также 10 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.

В минувшем сезоне за "Лидс" Рафинья в сумме провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.

Читайте такжеДембеле согласился на новый контракт с Барселоной - СМИ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcbarcelona.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.07.2022 в 16:28
Всё таки правда. Ну что, пусть проходит этот тех осмотр и будем наблюдать, чем он сможет порадовать/удивить. Удачи !!
Ответить
+1
0
avatar
Дoбрый (землянин)
13.07.2022 в 16:55
Эх, сколько мы на таких смотрели... сколько наблюдали... И всё желали им, желали..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде