Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона сообщила о договоренности с Лидсом о трансфере Рафиньи
Сделка будет закрыта после прохождения медосмотра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" достигла договоренности о трансфере игрока "Лидса" Рафиньи. Соглашение 25-летнего бразильца с каталонским клубом будет заключено после прохождения медицинского обследования, сообщает пресс-служба "блаугранас".
По последним данным СМИ, Рафинья подпишет пятилетний контракт. Испанский клуб заплатит за вингера 58 миллионов сразу, а также 10 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.
В минувшем сезоне за "Лидс" Рафинья в сумме провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал три голевые передачи.
Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022
Популярное сейчас
- Официально. Ярмоленко стал игроком команды Реброва
- Германия опубликовала огромный список военной помощи Украине
- Поражение основы Динамо, матчи Лиги Чемпионов. Главные новости за 12 июля
- Барселона: долг более миллиарда, в целях Левандовский и Рафинья. Как это возможно?
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО