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Топ-трансфер обернулся провалом. Реал готов летом расстаться с Азаром

Испания
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А какие были перспективы

Топ-трансфер обернулся провалом. Реал готов летом расстаться с Азаром

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" готов этим летом продать Эдена Азара.

По данным Relevo, действующий победитель ЛЧ не будет удерживать вингера, если получит подходящее предложение. Этого же мнения придерживается и наставник мадридцев Карло Анчелотти.

Летом 2019-го года "Реал" выложил более ста миллионов евро за Азара, который из-за травма и плохой формы так и не раскрылся в Испании. В прошлом сезоне он смог провести на поле всего семь поединков.

Отметим, что контракт Азара с "Реалом" действителен до лета 2024-го.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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