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Топ-трансфер обернулся провалом. Реал готов летом расстаться с Азаром
А какие были перспективы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" готов этим летом продать Эдена Азара.
По данным Relevo, действующий победитель ЛЧ не будет удерживать вингера, если получит подходящее предложение. Этого же мнения придерживается и наставник мадридцев Карло Анчелотти.
Hazard está en el mercado.— Relevo (@relevo) July 13, 2022
A pesar de su mejoría en los últimos meses, el Madrid pondrá facilidades para su salida si algún club muestra interés.
Ancelotti intentará recuperar su mejor versión si se queda… pero ha dado el OK a su venta si llegan ofertas.
✍️ @Santos_Relevo pic.twitter.com/aDW1UfBZiA
Летом 2019-го года "Реал" выложил более ста миллионов евро за Азара, который из-за травма и плохой формы так и не раскрылся в Испании. В прошлом сезоне он смог провести на поле всего семь поединков.
Отметим, что контракт Азара с "Реалом" действителен до лета 2024-го.
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