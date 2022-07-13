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СМИ: Барселона договорилось о контракте с защитником Севильи
Теперь осталось только договориться с самой "Севильей"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Трансфер Жуля Кунде в "Барселону" все ближе.
По данным испанских СМИ, каталонский клуб договорился о контракте с французом. Кунде дал добро на переход в "Барсу", ради которого готов отказать лондонскому "Челси".
Barça have a total agreement with Jules Koundé. They're now negotiating with Sevilla over a possible swap deal. Memphis and Dest are options, but their high wages make an agreement more difficult.— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 13, 2022
— @gerardromero pic.twitter.com/baQFmioMaI
Что касается суммы отступных, то "Севилья" хочет получить 60 миллионов евро, при этом клуб готов пойти на уступки, если "Барса" включит в сделку своих игроков. Среди них рассматриваются кандидатуры Деста и Депая.
Кунде в прошлом сезоне отыграл 44 матча и забил три гола.
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