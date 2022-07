СМИ: Барселона договорилось о контракте с защитником Севильи

Трансфер Жуля Кунде в "Барселону" все ближе.

По данным испанских СМИ, каталонский клуб договорился о контракте с французом. Кунде дал добро на переход в "Барсу", ради которого готов отказать лондонскому "Челси".

Barça have a total agreement with Jules Koundé. They're now negotiating with Sevilla over a possible swap deal. Memphis and Dest are options, but their high wages make an agreement more difficult.



