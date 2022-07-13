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СМИ: Барселона договорилось о контракте с защитником Севильи

Испания
(1 голосов)

Теперь осталось только договориться с самой "Севильей"

СМИ: Барселона договорилось о контракте с защитником Севильи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Трансфер Жуля Кунде в "Барселону" все ближе.

По данным испанских СМИ, каталонский клуб договорился о контракте с французом. Кунде дал добро на переход в "Барсу", ради которого готов отказать лондонскому "Челси".

Что касается суммы отступных, то "Севилья" хочет получить 60 миллионов евро, при этом клуб готов пойти на уступки, если "Барса" включит в сделку своих игроков. Среди них рассматриваются кандидатуры Деста и Депая.

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Кунде в прошлом сезоне отыграл 44 матча и забил три гола.

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В статье: Барселона Севилья Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.07.2022 в 21:33
Было бы очень хорошо. Жюль Кунде - защитник, который очень мало совершает фолов. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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