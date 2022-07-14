Официально. Дембеле согласовал новый контракт с Барселоной

Мне нравится, как завибрировала клетка псих больницы на новостях про великую Барселону. Взбудоражились, фанаты владольфа путлера и по совместительству, фанаты Переса. А один из них по кличке маХУЯни, так этот вообще голодный насчет баб... Про какую-то Дашку промычал... Наверное, ему не нравится быть пассивным среди своих аленей... Ну да ладно, это их аленячие разборки... Поговорим о футболе. Вот полный список провалов Реала за последние 5 лет. Азар - Перес выбросил - 160 миллионов евро, Йович - 63 млн евро., Рейнир - 30 млн. евро., Ареола - 2 млн. евро, Кубо - бесплатно, только испортили пацану карьеру, Одриосола - 32 млн. евро, Мариан - 21 млн евро, Браим - 17 млн. евро., Лунин - 8,5 млн. евро..Оказывается, я был большим оптимистом, когда навскидку предположил, что трансферные провалы Переса ограничиваются в 200 млн. евро... там гораздо больше, чем за 300 млн. евро..И вот теперь вопрос для всех думающих... Этих всех игроков Перес купил, платил им зарплаты, наверное какие-то суммы заплатил агентам этих игроков, затем этому всему хламу, за исключением Лунина (я про хлам), конечно, платил зарплаты, с этих зарплат платил налоги, которые в Испании достигают под 50% от зарплаты. В это же время, Перес содержал Бейла, который обходился Реалу в 31 млн. евро, Перес содержал основной, молодежный состав клуба, академию и тд. и при этом у него футбольная бухгалтерия белая и пушистая... Это, вообще как? Где доходы Реала, чтоб покрывать вот это все? Вот поэтому я и утверждаю всегда, долги Реала не меньше, чем у Барселоны. Просто Перес перекрестным финансированием, тоесть, перекладыванием денег из одного кармана в другой, делает свою футбольную бухгалтерию белой... ЛМ-ЧМ 2022!!!