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Официально. Дембеле согласовал новый контракт с Барселоной
Француз проведет в клубе еще два сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле продлил контракт с каталонской командой, сообщает пресс-служба "блаугранас".
Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что Усман согласился на понижение зарплаты ради нового договора с каталонцами.
Напомним, Дембеле перебрался в стан "Барселоны" в 2017 году из дортмундской "Боруссии". В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах.
2̵0̵2̵2̵— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022
2024
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