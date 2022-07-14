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Официально. Дембеле согласовал новый контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Француз проведет в клубе еще два сезона

Официально. Дембеле согласовал новый контракт с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле продлил контракт с каталонской командой, сообщает пресс-служба "блаугранас".

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что Усман согласился на понижение зарплаты ради нового договора с каталонцами.

Напомним, Дембеле перебрался в стан "Барселоны" в 2017 году из дортмундской "Боруссии". В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.07.2022 в 14:45
Мне нравится, как завибрировала клетка псих больницы на новостях про великую Барселону. Взбудоражились, фанаты владольфа путлера и по совместительству, фанаты Переса. А один из них по кличке маХУЯни, так этот вообще голодный насчет баб... Про какую-то Дашку промычал... Наверное, ему не нравится быть пассивным среди своих аленей... Ну да ладно, это их аленячие разборки... Поговорим о футболе. Вот полный список провалов Реала за последние 5 лет. Азар - Перес выбросил - 160 миллионов евро, Йович - 63 млн евро., Рейнир - 30 млн. евро., Ареола - 2 млн. евро, Кубо - бесплатно, только испортили пацану карьеру, Одриосола - 32 млн. евро, Мариан - 21 млн евро, Браим - 17 млн. евро., Лунин - 8,5 млн. евро..Оказывается, я был большим оптимистом, когда навскидку предположил, что трансферные провалы Переса ограничиваются в 200 млн. евро... там гораздо больше, чем за 300 млн. евро..И вот теперь вопрос для всех думающих... Этих всех игроков Перес купил, платил им зарплаты, наверное какие-то суммы заплатил агентам этих игроков, затем этому всему хламу, за исключением Лунина (я про хлам), конечно, платил зарплаты, с этих зарплат платил налоги, которые в Испании достигают под 50% от зарплаты. В это же время, Перес содержал Бейла, который обходился Реалу в 31 млн. евро, Перес содержал основной, молодежный состав клуба, академию и тд. и при этом у него футбольная бухгалтерия белая и пушистая... Это, вообще как? Где доходы Реала, чтоб покрывать вот это все? Вот поэтому я и утверждаю всегда, долги Реала не меньше, чем у Барселоны. Просто Перес перекрестным финансированием, тоесть, перекладыванием денег из одного кармана в другой, делает свою футбольную бухгалтерию белой... ЛМ-ЧМ 2022!!!
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0
0
Саша Махоуни
14.07.2022 в 13:26
Интересно, почему Дашка, не показывает доходы Реала и банкрота за прошлый сезон.? Наверно, двойные стандарты у Оленя- ссыкуна
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+4
-1
Dr. House (Поділля)
14.07.2022 в 14:08
Алєнь - це пропагандон штибу Кисєльова. Точніше Дашка-Скабєєва.. Він говорить і пише те, що вигідно тільки йому, а факти, які кидають тінь на Фкбанкрот та Меську він спеціально викривляє чи не говорить про них. Наприклад, ви ніколи не почуєте від нього, що Дембеле- це самий дорогий трансфер ФКБ в історії (140 млн), на другому місці- Коутіньйо (135), а на третьому Грізман (120). А що на виході від них всіх? Тільки великий алєнячий кізяк
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+2
-1
avatar
NORDOS
14.07.2022 в 13:21
краще нього барсу так принижував лише мессі
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+4
0
Саша Махоуни
14.07.2022 в 13:20
Давай дембеле, Дои фкбанкрот. Развали окончательно гейклуб
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+4
-1

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