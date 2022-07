СМИ: Барселона и Бавария продвинулись в переговорах по Левандовскому

Вот уже несколько месяцев "Барселона" ведет охоту за Робертом Левандовским. И по данным зарубежных инсайдеров, трансферная эпопея близка к развязке.

Дэвид Орнштейн сообщает, что каталонцы и "Бавария" серьезно продвинулись в переговорах. Сделка еще не закрыта, однако сейчас вокруг перехода гораздо больше оптимизма.

???? Proposed transfer of Robert Lewandowski from Bayern Munich to Barcelona is moving towards agreement between clubs. Not done yet but heading in that direction at present & optimism around situation it will now happen @TheAthleticUK #FCBarcelona #FCBayern https://t.co/SWOlz78sgO