Левандовский перейдет в Барселону на этих выходных

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский уже в эти выходные станет игроком "Барселоны". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Бавария" вчера сообщила "Барселоне", что принимает ее предложение. Между сторонами уже заключено окончательное соглашение.

Левандовский лично попросил уже в пятницу покинуть расположение клуба. Прилет поляка в Барселону запланирован на сегодня, 16 июля, а официальное представление – в воскресенье, 17 июля.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "блауграна" заплатит за нападающего 45 миллионов евро (+5 млн бонусами). Контракт будет рассчитан на три года.

Отметим, что Левандовский находится в "Баварии" с 2014 года - тогда он присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента. Всего на его счету 344 гола и 72 ассиста в 375 матчах за "пивоваров".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 45 миллионов евро.