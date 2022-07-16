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Левандовский перейдет в Барселону на этих выходных
Дело решено
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский уже в эти выходные станет игроком "Барселоны". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
"Бавария" вчера сообщила "Барселоне", что принимает ее предложение. Между сторонами уже заключено окончательное соглашение.
Левандовский лично попросил уже в пятницу покинуть расположение клуба. Прилет поляка в Барселону запланирован на сегодня, 16 июля, а официальное представление – в воскресенье, 17 июля.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "блауграна" заплатит за нападающего 45 миллионов евро (+5 млн бонусами). Контракт будет рассчитан на три года.
Отметим, что Левандовский находится в "Баварии" с 2014 года - тогда он присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента. Всего на его счету 344 гола и 72 ассиста в 375 матчах за "пивоваров".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 45 миллионов евро.
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