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Левандовский перейдет в Барселону на этих выходных

Испания
(1 голосов)

Дело решено

Левандовский перейдет в Барселону на этих выходных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский уже в эти выходные станет игроком "Барселоны". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Бавария" вчера сообщила "Барселоне", что принимает ее предложение. Между сторонами уже заключено окончательное соглашение.

Левандовский лично попросил уже в пятницу покинуть расположение клуба. Прилет поляка в Барселону запланирован на сегодня, 16 июля, а официальное представление – в воскресенье, 17 июля.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "блауграна" заплатит за нападающего 45 миллионов евро (+5 млн бонусами). Контракт будет рассчитан на три года.

Отметим, что Левандовский находится в "Баварии" с 2014 года - тогда он присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента. Всего на его счету 344 гола и 72 ассиста в 375 матчах за "пивоваров".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 45 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (4)
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satellite (Харьков)
16.07.2022 в 10:40
Показатели,сумасшедшие!!! Только удачи!!! Он этого заслуживает как никто другой!!!
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Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 10:37
Ну шо мадридасы, где вы там попрятались? Вылазьте из своих нор, не стесняйтесь. Будем трохи попиз@еть. Дариан, готовь свои ковровые бомбардировки. Сегодня наш день.
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Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 10:29
Ты сделал правильный выбор Роберт. Наши тебе поздравления! В Барселоне ты будешь себя чувствовать, как у себя дома.
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Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 10:21
Ну шо... То, о чём так долго говорили большев... тьфу ты.. говорили барселонцы, СВЕРШИЛОСЬ! Роберт свет ясно солнышко Левандовски ТАКИ переходит из ненавистной ему фашистской баварии в Барселону! Ура товарищи!
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