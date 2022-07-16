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Барселона собирается как можно скорее подписать защитника Севильи
Пойдет ли игрок путем Ленгле?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" собирается подписать защитника "Севильи" Жюля Кунде в летнее трансферное окно.
Сообщается, что покупка Кунде является приоритетом каталонцев после договоренности с "Баварией" о трансфере форварда Роберта Левандовского. Также свою роль играет интерес "Челси", который может попытаться перехватить футболиста.
"Блауграна" рассчитывает завершить сделку в ближайшие дни. "Барса" хочет купить 23-летнего француза за 45 млн евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.
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