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Барселона собирается как можно скорее подписать защитника Севильи

Испания
(1 голосов)

Пойдет ли игрок путем Ленгле?

Барселона собирается как можно скорее подписать защитника Севильи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" собирается подписать защитника "Севильи" Жюля Кунде в летнее трансферное окно.

Сообщается, что покупка Кунде является приоритетом каталонцев после договоренности с "Баварией" о трансфере форварда Роберта Левандовского. Также свою роль играет интерес "Челси", который может попытаться перехватить футболиста.

"Блауграна" рассчитывает завершить сделку в ближайшие дни. "Барса" хочет купить 23-летнего француза за 45 млн евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.

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В статье: Барселона Севилья Жюль Кунде
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.07.2022 в 16:49
Пойдет ли игрок путём Ленгле? Нет, если игрок присоеденится к великой Барселоне, он пойдёт путем Дани Алвеса! ЛМ-ЧМ 2022!!!
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