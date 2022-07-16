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Анчелотти: Реал больше никого не подпишет этим летом

Испания
(1 голосов)

Итальянца все устраивает

Анчелотти: Реал больше никого не подпишет этим летом

Фото: 90min

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что "сливочные" больше не будут проводить трансферы этим летом:

“Я могу сказать, что мы никого не подпишем. У нас все хорошо”, - сказал Анчелотти.

Отметим, что в текущее трансферное окно "Реал" оформил два перехода: к команде на правах свободного агента присоединился центральный защитник Антонио Рюдигер, а также за 80 миллионов евро из "Монако" перешел полузащитник Орельен Чуамэни. В то же время после прошлого сезона команду покинули сразу четыре игрока: Гарет Бейл, Лука Йович, Иско и Марсело.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.07.2022 в 17:42
Мбапе им член показал, у них теперь комплексы.)
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Dr. House (Поділля)
16.07.2022 в 16:08
Мудрий татко Карло знає, що робить. Позбавився баласту, зробив крапкове посилення. Чемпіони Старого Світу та Гішпанії можуть собі дозволити спостерігати зі сторони як їхні одвічні суперники, перебуваючи в глибокій ігровій ямі та у фінансовій скруті, судомно намагаються хоч трішки наблизитись до втраченого статусу топ-команди європейського футболу та скласти хоча б на папері конкуренцію Королівському Клубу, зробивши ставку на кшталт пан або пропав, але як кажуть, проблеми індійців шерифа(татка Карла в даному випадку) не хвилюють. Все буде Україна, а в Іспанії - РЕАЛ
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-1
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hrdhrd (Украина)
16.07.2022 в 17:35
ЭТА ПАТАМУШТА ПЕРЕС БАНКРОТ!
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