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Анчелотти: Реал больше никого не подпишет этим летом
Итальянца все устраивает
Фото: 90min
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что "сливочные" больше не будут проводить трансферы этим летом:
“Я могу сказать, что мы никого не подпишем. У нас все хорошо”, - сказал Анчелотти.
Отметим, что в текущее трансферное окно "Реал" оформил два перехода: к команде на правах свободного агента присоединился центральный защитник Антонио Рюдигер, а также за 80 миллионов евро из "Монако" перешел полузащитник Орельен Чуамэни. В то же время после прошлого сезона команду покинули сразу четыре игрока: Гарет Бейл, Лука Йович, Иско и Марсело.
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