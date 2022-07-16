Анчелотти: Реал больше никого не подпишет этим летом

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что "сливочные" больше не будут проводить трансферы этим летом:

“Я могу сказать, что мы никого не подпишем. У нас все хорошо”, - сказал Анчелотти.

Отметим, что в текущее трансферное окно "Реал" оформил два перехода: к команде на правах свободного агента присоединился центральный защитник Антонио Рюдигер, а также за 80 миллионов евро из "Монако" перешел полузащитник Орельен Чуамэни. В то же время после прошлого сезона команду покинули сразу четыре игрока: Гарет Бейл, Лука Йович, Иско и Марсело.