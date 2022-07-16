Барселона объявила о подписании Роберта Левандовского

Каталонская "Барселона" официально объявила о подписании контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовским. Ранее сообщалось о том, что сумма трансфера нападающего составит от 40 до 60 миллионов евро.

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



???? https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022

Ранее мюнхенский клуб уже подписал игрока на замену поляку – им стал сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане. "Баварии" удалось подписать нападающего всего за 32 миллиона евро.

Для "Барселоны" же это уже далеко не первый летний трансфер. Ранее каталонцы купили бразильского вингера "Лидса" Рафинью за 58 миллионов евро, а также бесплатно подписали полузащитника Франка Кессье и центрбека Андреаса Кристенсена.