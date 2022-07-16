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Барселона объявила о подписании Роберта Левандовского

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Главная трансферная сага лета завершилась

Барселона объявила о подписании Роберта Левандовского

Фото: DraftKings Nation

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" официально объявила о подписании контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовским. Ранее сообщалось о том, что сумма трансфера нападающего составит от 40 до 60 миллионов евро.

Ранее мюнхенский клуб уже подписал игрока на замену поляку – им стал сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане. "Баварии" удалось подписать нападающего всего за 32 миллиона евро.

Для "Барселоны" же это уже далеко не первый летний трансфер. Ранее каталонцы купили бразильского вингера "Лидса" Рафинью за 58 миллионов евро, а также бесплатно подписали полузащитника Франка Кессье и центрбека Андреаса Кристенсена.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (13)
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Саша Махоуни
16.07.2022 в 20:31
Какой же глупый трансфер. Возвращайте месси, иньесту. Подписывайте пуйоля на год. Хави играющий тренер... Короче с банкротами всё ясно: след. Сезон провальный
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+2
-1
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Крістoфер (Луцьк)
16.07.2022 в 20:26
Віддати 60 лямів за чувака, якому через місяць 34 і через рік шукати нового? Це щось дійсно геніальне відбулось. Зі сторони Баварії. Та сама Баварія взяла собі на 4 роки молодшого і вдвічі дешевшого. Через 4 роки піде в Барсу за 60 лямів
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.07.2022 в 19:58
ну шо, будем посмотреть!
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0
0
avatar
Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 20:15
Таки да.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.07.2022 в 20:25
земляника, а шо тебя клоуны троллят насчёт мамки? а то пропустил шото твои "откровения"))
+1
0
avatar
Крістoфер (Луцьк)
16.07.2022 в 20:27
Тому що нарили на нього судимість. Насильство в сім'ї. Бакуменко Олег Валерійович (здається)
+3
-1
avatar
NORDOS
16.07.2022 в 20:28
тіранка, введи в судовий реєстр "Бакуменко Олег Валерійович" і дізнаєшся
+3
-1
dsub!n (Україна)
16.07.2022 в 20:34
TIRAN наступного разу, коли сперичаєшься з кимось в інтернеті або ображають тебе, то ти знай, що це не від великого розуму. Просто по ту сторону сидить черговий Олег, який в інтернеті герой, а в реальності...
+2
-1
avatar
Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 19:57
Сага закончилась, жара для мадридасов началась. Отличную немецкого качества гаубицу мы приобрели. Обама и Лева - это СИЛА! Плачь Мадрид, плачь. Добро пожаловать Роберт!
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0
-3
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NORDOS
16.07.2022 в 20:00
Роберт все ж таки залежний від півзахисту в нас є Бензема-найкращий нападник світу
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+3
-1
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Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 20:11
Альба подающий, де Йонг заряжающий, Бускетс наводчик. Левандовски, пли! Дембеле подающий, Педри заряжающий, Бускетс наводчик. Обама, пли! Мало? Есть ещё три кулеврины, Торрес, Рафинья и Депай.
0
-2
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Дoбрый (землянин)
16.07.2022 в 20:20
Левандовски - лучший бомбардир мира! За Леву, гип-гип, ура!
0
-2
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NORDOS
16.07.2022 в 19:51
повівся на солодкі обіцянки, але скоро ти будеш в шоці від настанов чаві грати по-крисячому, симулювати й бігати до арбітра
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+2
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