Барселона объявила о подписании Роберта Левандовского

Каталонская "Барселона" официально объявила о подписании контракта с польским нападающим "Баварии" Робертом Левандовским. Ранее сообщалось о том, что сумма трансфера нападающего составит от 40 до 60 миллионов евро.

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



???? https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173