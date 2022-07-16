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Барселона ведет переговоры о покупке одного из главных английских талантов с Астон Виллой
Хави заинтересован в приобретении Карни Чуквуэмеки
Фото: Manchester United
Каталонская "Барселона" наблюдала за 18-летним полузащитником "Астон Виллы" Карни Чуквуэмекой на протяжении нескольких месяцев, и теперь ведет переговоры о покупке игрока. Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер Хави распорядился подписать хавбека при возможности.
Представитель "Барселоны" Йорди Кройф обсуждает с "Астон Виллой" покупку Чуквуэмеки, чей контракт заканчивается уже через год, летом 2023. Бирмингемский клуб также заинтересован в продаже своего таланта, прежде чем тот ушел бесплатно.
Примечательно, что одноклубник Карни, англичанин Луи Бэрри также занимался в академии "Барселоны". Они с Чуквуемекой вместе выиграли молодежный Кубок Англии для "Астон Виллы" в сезоне 2020/21.
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