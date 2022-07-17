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Трансфер Левандовского обойдется Барселоне в 60 млн евро, включая все выплаты

Испания
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"Бавария" неплохо заработает

Трансфер Левандовского обойдется Барселоне в 60 млн евро, включая все выплаты

Фото: twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Стала известна полная сумма трансфера Роберта Левандовского из "Баварии" в "Барселону". Мюнхенский клуб получит не 45+5 млн евро, как сообщалось ранее, а немного больше.

"Барселона" заплатит гарантированные 45 млн евро сразу. Еще 5 млн "Бавария" получит, если "блауграна" будет выходить в Лигу чемпионов в ближайшие сезоны. Кроме этого, 10 млн евро каталонский клуб заплатит, если Левандовски отработает первый год контракта полностью.

Таким образом, сумма трансфера игрока, контракт которого с "Баварией" действовал до лета 2023 года, составит 60 млн евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
El Pais

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