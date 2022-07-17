Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер Левандовского обойдется Барселоне в 60 млн евро, включая все выплаты
"Бавария" неплохо заработает
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Стала известна полная сумма трансфера Роберта Левандовского из "Баварии" в "Барселону". Мюнхенский клуб получит не 45+5 млн евро, как сообщалось ранее, а немного больше.
"Барселона" заплатит гарантированные 45 млн евро сразу. Еще 5 млн "Бавария" получит, если "блауграна" будет выходить в Лигу чемпионов в ближайшие сезоны. Кроме этого, 10 млн евро каталонский клуб заплатит, если Левандовски отработает первый год контракта полностью.
Таким образом, сумма трансфера игрока, контракт которого с "Баварией" действовал до лета 2023 года, составит 60 млн евро.
Популярное сейчас
- Малиновский забил за Аталанту в третьем спарринге подряд
- Мудрик: Неприятно разговаривать на том языке, на котором отдают приказы убивать наших людей
- Зозуля: Тимощук и Ордец не заслуживают называть себя украинцами и носить украинский паспорт
- Барселона объявила о подписании Роберта Левандовского
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице