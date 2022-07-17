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Реал Мадрид вот-вот продаст молодого вингера в Сосьедад за 6,5 миллионов евро
Такефуса Кубо подпишет контракт на пять лет
Фото: The Real Champs
Сан-Себастьянский "Реал Сосьедад" близок к завершению трансфера игрока мадридского "Реала". Японский вингер Такефуса Кубо перейдет в команду из Страны Басков за 6,5 миллионов евро.
"Реал Сосьедад", как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, получит за эту сумму лишь 50 процентов прав на игрока. Также "Мадрид" будет иметь возможность выкупить Кубо обратно, согласно условиям контракта.
Real Sociedad are prepared to pay €6.5m fee to Real Madrid for 50% right of Kubo. Talks are progressing, in order to finalise the deal soon. ⚪️???? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022
Negotiations ongoing, contract until June 2027 on the table. pic.twitter.com/xk0Okf1FnU
По информации журналиста, Такефуса подпишет с командой из Сан-Себастьяна пятилетний контракт, до июня 2027 года. Однако, как отмечается, переговоры об условиях личного соглашения все еще ведутся.
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