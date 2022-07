Реал Мадрид вот-вот продаст молодого вингера в Сосьедад за 6,5 миллионов евро

Сан-Себастьянский "Реал Сосьедад" близок к завершению трансфера игрока мадридского "Реала". Японский вингер Такефуса Кубо перейдет в команду из Страны Басков за 6,5 миллионов евро.

"Реал Сосьедад", как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, получит за эту сумму лишь 50 процентов прав на игрока. Также "Мадрид" будет иметь возможность выкупить Кубо обратно, согласно условиям контракта.

Real Sociedad are prepared to pay €6.5m fee to Real Madrid for 50% right of Kubo. Talks are progressing, in order to finalise the deal soon. ⚪️???? #transfers



Negotiations ongoing, contract until June 2027 on the table. pic.twitter.com/xk0Okf1FnU