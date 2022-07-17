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Реал Мадрид вот-вот продаст молодого вингера в Сосьедад за 6,5 миллионов евро

Испания
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Такефуса Кубо подпишет контракт на пять лет

Реал Мадрид вот-вот продаст молодого вингера в Сосьедад за 6,5 миллионов евро

Фото: The Real Champs

UA-Футбол
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Сан-Себастьянский "Реал Сосьедад" близок к завершению трансфера игрока мадридского "Реала". Японский вингер Такефуса Кубо перейдет в команду из Страны Басков за 6,5 миллионов евро.

"Реал Сосьедад", как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, получит за эту сумму лишь 50 процентов прав на игрока. Также "Мадрид" будет иметь возможность выкупить Кубо обратно, согласно условиям контракта.

По информации журналиста, Такефуса подпишет с командой из Сан-Себастьяна пятилетний контракт, до июня 2027 года. Однако, как отмечается, переговоры об условиях личного соглашения все еще ведутся.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Такефуса Кубо
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