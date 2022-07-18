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Вспомните ТОП-20 самых дорогих трансферов Барселоны? Квиз
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22 июля каталонская "Барселона" официально представила очередного летнего новичка команды. Им стал бразильский вингер Рафинья, за которого испанцы отдали "Лидсу" 58 миллионов евро. Латиноамериканец попал в десятку самых дорогих трансферов в истории "блаугранас".
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить 20 самых дорогих приобретений каталонского клуба. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.
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