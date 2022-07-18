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Барселона хочет отдать Левандовскому девятый номер - сейчас он принадлежит Депаю

Испания
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Намек для Мемфиса?

Барселона хочет отдать Левандовскому девятый номер - сейчас он принадлежит Депаю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На прошедших выходных каталонская "Барселона" заключила один из самых громких трансферов лета - им был куплен Роберт Левандовский.

По данным Sport.es, каталонцы намеренны отдать звездному форварду девятый номер. Это укрепит иерархию в клубе, а также сильнее увеличит продажи формы новичка.

Сейчас девятый номер принадлежит Депаю. Источник передает, что если голландец не будет продан летом, то его попросят отдать девятый номер звездному новичку.

Отметим, что СМИ давно говорят о желании "Барсы" продать Депая.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Sport.es

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