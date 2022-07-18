Барселона хочет отдать Левандовскому девятый номер - сейчас он принадлежит Депаю

На прошедших выходных каталонская "Барселона" заключила один из самых громких трансферов лета - им был куплен Роберт Левандовский .

По данным Sport.es, каталонцы намеренны отдать звездному форварду девятый номер. Это укрепит иерархию в клубе, а также сильнее увеличит продажи формы новичка.

???? Barcelona want Robert Lewandowski to wear the number 9 shirt, but it is currently occupied by Memphis Depay.



(Source: @sport) pic.twitter.com/4BTmVfshZ4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2022

Сейчас девятый номер принадлежит Депаю. Источник передает, что если голландец не будет продан летом, то его попросят отдать девятый номер звездному новичку.

Отметим, что СМИ давно говорят о желании "Барсы" продать Депая.