Барселона хочет отдать Левандовскому девятый номер - сейчас он принадлежит Депаю

На прошедших выходных каталонская "Барселона" заключила один из самых громких трансферов лета - им был куплен Роберт Левандовский .

По данным Sport.es, каталонцы намеренны отдать звездному форварду девятый номер. Это укрепит иерархию в клубе, а также сильнее увеличит продажи формы новичка.

