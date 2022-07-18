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Барселона хочет отдать Левандовскому девятый номер - сейчас он принадлежит Депаю
Намек для Мемфиса?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На прошедших выходных каталонская "Барселона" заключила один из самых громких трансферов лета - им был
По данным Sport.es, каталонцы намеренны отдать звездному форварду девятый номер. Это укрепит иерархию в клубе, а также сильнее увеличит продажи формы новичка.
???? Barcelona want Robert Lewandowski to wear the number 9 shirt, but it is currently occupied by Memphis Depay.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2022
(Source: @sport) pic.twitter.com/4BTmVfshZ4
Сейчас девятый номер принадлежит Депаю. Источник передает, что если голландец не будет продан летом, то его попросят отдать девятый номер звездному новичку.
Отметим, что СМИ давно говорят о желании "Барсы" продать Депая.
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