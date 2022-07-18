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Левандовский Переса не впечатлил: Реал не будет покупать до окончания ЧМ

Испания
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Левандовский Переса не впечатлил: Реал не будет покупать до окончания ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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Трансфер Роберта Левандовского в "Барселону" не заставит "Реал" выходить на рынок раньше января, пишет Marca.

В Мадриде еще по завершении сезона-2021/22 решили, что достаточно укрепить центр обороны и опорную зону, а дальше ждать чемпионата мира и покупать уже исходя из увиденного в Катаре.

Первая часть плана уже осуществлена - на "Бернабеу" перебрались центрбек Антонио Рюдигер и опорник Орельен Чуамени.

Источник утверждает, что у "Реала" также есть на примете молодые форварды, но их качество заставляет сомневаться клубных боссов. Единственным, кто на 100% удовлетворял Карло Анчелотти, был Габриэл Жезус, но и его не взяли из-за отсутствия у бразильца паспорта ЕС.

Трансферную политику "Барселоны" в Мадриде считают "сомнительной" и "нацеленной сугубо на краткосрочную перспективу", поэтому отвечать на нее не видят смысла.

В то же время Marca настаивает, что после окончания ЧМ "Сливочные" постараются подписать кого-то из звезд предстоящего мундиаля. Особенно клуб интересуют центральные нападающие.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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