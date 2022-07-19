Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера

Мадридский "Реал" отправился в летний тур в США, где действующий победитель ЛЧ продолжит подготовку к новому сезону.

Карло Анчелотти взял с собой 28 игроков, в том числе и хорошо знакомых украинскому зрителю. С командой в США полетел Андрей Лунин, а также арендованный у "Шахтера" Винисиус Тобиас.

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Полный список игроков:

Вратари : Куртуа, Лунин, Лопес, Каньисарес

: Куртуа, Лунин, Лопес, Каньисарес Защитники : Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Рюдигер, Менди, Одриосола, Тобиас

: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Рюдигер, Менди, Одриосола, Тобиас Полузащитники : Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамени, Себальос, Камавинга

: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамени, Себальос, Камавинга Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас, Латаса

Отметим, что во время турне "Реал" проведет ряд контрольных игр, в том числе против "Ювентуса" и "Барселоны".