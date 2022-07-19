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Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера

Испания
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А также 80-миллионый новичок

Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" отправился в летний тур в США, где действующий победитель ЛЧ продолжит подготовку к новому сезону.

Карло Анчелотти взял с собой 28 игроков, в том числе и хорошо знакомых украинскому зрителю. С командой в США полетел Андрей Лунин, а также арендованный у "Шахтера" Винисиус Тобиас.

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Полный список игроков:

  • Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес, Каньисарес
  • Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Рюдигер, Менди, Одриосола, Тобиас
  • Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамени, Себальос, Камавинга
  • Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас, Латаса

Отметим, что во время турне "Реал" проведет ряд контрольных игр, в том числе против "Ювентуса" и "Барселоны".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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Саша Махоуни
19.07.2022 в 18:31
Барселонка, 24-го готовьте попки.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.07.2022 в 18:17
Наконец то интересные игры начинаются. Уже в субботу Эль класико, хоть и тренировочная игра, но всё равно это супер!! Капец, это один я, или все так соскучились по интересным играм? ))
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