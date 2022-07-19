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Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера
А также 80-миллионый новичок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" отправился в летний тур в США, где действующий победитель ЛЧ продолжит подготовку к новому сезону.
Карло Анчелотти взял с собой 28 игроков, в том числе и хорошо знакомых украинскому зрителю. С командой в США полетел Андрей Лунин, а также арендованный у "Шахтера" Винисиус Тобиас.
Полный список игроков:
- Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес, Каньисарес
- Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Рюдигер, Менди, Одриосола, Тобиас
- Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамени, Себальос, Камавинга
- Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Диас, Латаса
????????✅ Our #RMInTheUSA squad! pic.twitter.com/REa8PVSsLl— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) July 19, 2022
Отметим, что во время турне "Реал" проведет ряд контрольных игр, в том числе против "Ювентуса" и "Барселоны".
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