  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стадион Атлетико переименовали. Новое соглашение рассчитано на 5 лет
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стадион Атлетико переименовали. Новое соглашение рассчитано на 5 лет

Испания
(1 голосов)

Забудьте о "Ванда Метрополитано"

Стадион Атлетико переименовали. Новое соглашение рассчитано на 5 лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcos del Mazo/LightRocket

Новина українською

"Атлетико" объявил о переименовании своего домашнего стадиона, который с момента открытия в 2017 году назывался "Ванда Метрополитано".

Все из-за смены спонсора - соглашение с китайской Wanda Group истекло, и "Матрасники" подписали новый договор со строительной группой Civitas Pacensis. Он рассчитан на 5 лет, и в течение этого срока арена будет называться "Сивитас Метрополитано".

Инсайдеры пишут, что за 5 лет "Атлетико" получит от спонсора 50 млн евро; также Civitas Pacensis перекрасит арену инновационной краской, поглощающей CO2.

"Сивитас Метрополитано" - один из крупнейших стадионов Испании. Он способен вместить более 68 тысяч зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Ванда Метрополитано
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Атлетико"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде