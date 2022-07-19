Стадион Атлетико переименовали. Новое соглашение рассчитано на 5 лет

"Атлетико" объявил о переименовании своего домашнего стадиона, который с момента открытия в 2017 году назывался "Ванда Метрополитано".

Все из-за смены спонсора - соглашение с китайской Wanda Group истекло, и "Матрасники" подписали новый договор со строительной группой Civitas Pacensis. Он рассчитан на 5 лет, и в течение этого срока арена будет называться "Сивитас Метрополитано".

Инсайдеры пишут, что за 5 лет "Атлетико" получит от спонсора 50 млн евро; также Civitas Pacensis перекрасит арену инновационной краской, поглощающей CO2.

"Сивитас Метрополитано" - один из крупнейших стадионов Испании. Он способен вместить более 68 тысяч зрителей.