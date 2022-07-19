Левандовский впервые в форме Барселоны – Видео

"Барселона" в твиттере опубликовала ролик с новичком из "Баварии". На видео Роберт Левандовский впервые показался в сине-гранатовой форме.

Ранее стороны уже официально подтвердили трансфер 33-летнего поляка.

Welcome to the Club! ????❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

Напомним, что "Барселона" заплатила за Роберта 45 миллионов евро чистыми. Ещё 15 миллионов прописаны в виде бонусов.