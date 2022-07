Левандовский впервые в форме Барселоны – Видео

"Барселона" в твиттере опубликовала ролик с новичком из "Баварии". На видео Роберт Левандовский впервые показался в сине-гранатовой форме.

Ранее стороны уже официально подтвердили трансфер 33-летнего поляка.

Welcome to the Club! ????❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB