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Левандовский впервые в форме Барселоны – Видео

Испания
(2 голосов)

Да, это происходит на самом деле

Левандовский впервые в форме Барселоны – Видео

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" в твиттере опубликовала ролик с новичком из "Баварии". На видео Роберт Левандовский впервые показался в сине-гранатовой форме.

Ранее стороны уже официально подтвердили трансфер 33-летнего поляка.

Напомним, что "Барселона" заплатила за Роберта 45 миллионов евро чистыми. Ещё 15 миллионов прописаны в виде бонусов.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (1)
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NORDOS
20.07.2022 в 00:45
строката гейська форма йому не до лиця
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