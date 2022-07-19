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Левандовский впервые в форме Барселоны – Видео
Да, это происходит на самом деле
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" в твиттере опубликовала ролик с новичком из "Баварии". На видео Роберт Левандовский впервые показался в сине-гранатовой форме.
OFFICIAL! pic.twitter.com/XYRYAlccYF— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022
Ранее стороны уже официально подтвердили трансфер 33-летнего поляка.
Welcome to the Club! ????❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022
Напомним, что "Барселона" заплатила за Роберта 45 миллионов евро чистыми. Ещё 15 миллионов прописаны в виде бонусов.
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Комментарии (1)
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NORDOS
20.07.2022 в 00:45
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