  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вильярреал продлил ключевого ветерана-опорника
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильярреал продлил ключевого ветерана-опорника

Испания
(1 голосов)

Этьен Капу не думает о пенсии

Вильярреал продлил ключевого ветерана-опорника

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia

Новина українською

"Вильярреал" подписал новый контракт до 2024 года с основным опорным полузащитником Этьеном Капу.

34-летний француз перебрался на "Эстадио де ла Серамика" в январе 2021-го, после чего команда резко добавила, выиграв Лигу Европы-2021 и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов-2022.

В минувшем сезоне ветеран 40 раз выходил в старте "Желтой субмарины" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач.

"Вильярреал" - высшая точка карьеры Капу. Ранее он был успешен только в "Уотфорде" и "Тулузе", а вот в "Тоттенхэме" не прижился.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Этьен Капу Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде