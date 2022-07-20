Вильярреал продлил ключевого ветерана-опорника

"Вильярреал" подписал новый контракт до 2024 года с основным опорным полузащитником Этьеном Капу.

34-летний француз перебрался на "Эстадио де ла Серамика" в январе 2021-го, после чего команда резко добавила, выиграв Лигу Европы-2021 и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов-2022.

В минувшем сезоне ветеран 40 раз выходил в старте "Желтой субмарины" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO.



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"Вильярреал" - высшая точка карьеры Капу. Ранее он был успешен только в "Уотфорде" и "Тулузе", а вот в "Тоттенхэме" не прижился.